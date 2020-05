Letecký most humanitárnej pomoci EÚ začal s pomocou v Afrike

Brusel 8. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že zriadila letecký most humanitárnej pomoci EÚ, ktorý sa v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu využije na prepravu humanitárnych pracovníkov a núdzových zdravotných zásielok do niektorých z najkritickejších oblastí na celom svete.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v piatok prvým letom v rámci leteckého mostu odcestuje do Bangui, kde ho privíta prezident Stredoafrickej republiky Faustin-Archange Touadéra a zástupcovia viacerých humanitárnych organizácií.



"Ak dnes nejaká oblasť sveta zostane bez ochrany, zajtra nebude chránený nikto z nás. Súčasťou globálnej reakcie EÚ je mimoriadny letecký most humanitárnej pomoci, ktorý umožní poslať pomoc do oblastí, kde ťažkosti s globálnou prepravou spôsobujú nedostatok zásob. Pre niektoré z najzraniteľnejších komunít na celom svete to môže byť životne dôležité," uviedol Lenarčič v správe pre médiá.



Prvý let EÚ, ktorý sa uskutoční v spolupráci s Francúzskom, odlieta z Lyonu a prepraví asi 60 humanitárnych pracovníkov z rôznych mimovládnych organizácií a 13 ton humanitárnej pomoci.



V nasledujúcich dňoch budú nasledovať ďalšie dva lety do Bangui s celkovým nákladom 27 ton humanitárnej pomoci. Na spiatočnej ceste sa vďaka leteckému mostu vrátia domov občania krajín EÚ a ďalší cestujúci zo Stredoafrickej republiky.



Na nadchádzajúce týždne sú naplánované aj ďalšie humanitárne lety EÚ, prednostne do afrických krajín, v ktorých môže pandémia koronavírusu ešte viac zhoršiť súčasné humanitárne krízy.



Spolupráca EK a členských štátov Únie spočíva v tom, že eurokomisia financuje lety z členských štátov do navrhovaných miest určenia a naspäť a podľa možnosti ich kombinuje s repatriačnými letmi a rotáciou humanitárnych pracovníkov.



Táto možnosť je k dispozícii humanitárnym pracovníkom zo štátnych správ, mimovládnych organizácií a agentúr OSN. Komisia financuje 100 percent dopravných nákladov, zatiaľ čo partneri spomedzi štátov EÚ sú zodpovední za obstarávanie humanitárneho materiálu.