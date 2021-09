Letecký úrad pozastavil lety Virgin Galactic k hraniciam vesmíru

Washington 3. septembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) dočasne pozastavil lety súkromnej spoločnosti Virgin Galactic miliardára Richarda Bransona k hraniciam vesmíru.



Agentúra AP o tom informovala vo štvrtok, pričom dodala, že dôvodom je to, že raketoplán VSS Unity sa počas ostatného letu odklonil od predpísaného kurzu. Odchýlka podľa FAA vyniesla raketoplán mimo priestoru povoleného riadením letovej prevádzky.



Zákaz prišiel krátko po tom, ako spoločnosť Virgin Galactic oznámila, že k hranici vesmíru plánuje už o pár týždňov dopraviť troch talianskych vedcov.



Agentúra AP pripomenula, že FAA je zodpovedný za ochranu verejnosti počas komerčných letov. Na druhej strane, bezpečnosť posádky nespadá do jurisdikcie úradu.



Spoločnosť Virgin Galactic vo štvrtok oznámila, že Branson a všetci ostatní pasažieri na palube historicky prvého komerčného letu raketoplánu VSS Unity neboli v nebezpečenstve. Spoločnosť však priznala, že stroj bol 41 sekúnd mimo vyhradeného vzdušného priestoru.



VSS Unity vzlietol 11. júla z kozmodrómu Spaceport America ležiaceho neďaleko mesta Truth or Consequences v americkom štáte Nové Mexiko, kde o necelých 90 minút aj pristál.



Raketoplán najprv vynieslo do približne 13-kilometrovej výšky nosné lietadlo VMS Eve. Následne sa stroj od lietadla oddelil a dosiahol výšku zhruba 88 kilometrov, kde posádka na niekoľko minút zažila bezváhový stav.



Celkovo išlo o dvadsiaty druhý testovací let VSS Unity. Tri sa uskutočnili s ľuďmi na palube, avšak až júlový let bol prvý s úplnou, šesťčlennou, posádkou.



Bransonova spoločnosť dávnejšie avizovala, že po júlovom lete sa očakávajú ďalšie dva skúšobné lety pred tým, než sa v roku 2022 spustia pravidelné komerčné lety do vesmíru.