Letecký útok v Mjanmarsku si vyžiadal najmenej 15 mŕtvych

Nepjito 7. januára (TASR) - Najmenej 15 ľudí vrátane detí zahynulo pri leteckom útoku na dedinu na severozápade Mjanmarska, uviedli v nedeľu miestne médiá. Úder zasiahol dedinu v okrese Tamu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Krajinu zachvacujú čoraz krutejšie boje, v ktorých vojenská chunta bojuje proti svojim odporcom na severe a východe.



Podľa očitých svedkov je však mŕtvych 19 vrátane ôsmich detí, pričom zranenia utrpelo približne 30 ďalších osôb.



Prvé bomby boli namierené na dva chrámy v dedine a druhý útok prišiel, keď ľudia utekali z budov, pričom prúdové lietadlo zhodilo celkovo šesť bômb, tvrdia svedkovia.



Štátna stanica MRTV však uviedla, že správy o útoku sú "falošné" a dodala, že v danej oblasti v tom čase nepôsobilo žiadne vojenské lietadlo.



Zasiahnutá dedina je pod kontrolou Ľudových obranných síl (PDF), jednej z mnohých skupín, ktoré vznikli na boj proti chunte. Armáda označuje tieto skupiny za "teroristov".



Útok bol zrejme namierený proti slávnostnej promócii nováčikov PDF, ktorú však presunuli do neďalekej džungle.



"Ak by prišli bombardovať graduačnú oblasť, dokázali by sme to pochopiť. Oni však zaútočili na nesprávne miesto a bombardovali chrámy a verejné priestory," dodali svedkovia.