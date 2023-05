Letecký útok v Sýrii zabil významného pašeráka drog

Bejrút 8. mája (TASR) - Letecký útok v pondelok zabil na juhu Sýrie významného pašeráka drog. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Drogový díler "Marai al-Ramthan, jeho manželka a šesť detí boli zabití pri nálete jordánskych vzdušných síl" neďaleko sýrsko-jordánskych hraníc, informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Spojenom kráľovstve.



"Al-Ramthan je považovaný za najvýznamnejšieho obchodníka s drogami v regióne a za pašeráka drog číslo jeden do Jordánska vrátane captagonu," uviedlo SOHR.



Jordánsko sa k leteckému útoku zatiaľ nevyjadrilo. Damask 1. mája v Ammáne na stretnutí s niekoľkými arabskými ministrami zahraničných vecí súhlasil s "posilnením spolupráce" so susednými krajinami "zasiahnutými obchodovaním s drogami a pašovaním cez sýrsku hranicu".



Podľa investigatívneho materiálu agentúry AFP sa Sýria stala po vypuknutí občianskej vojny narkoštátom. Priemyselná výroba psychostimulantu captagon v hodnote 10 miliárd dolárov prevyšuje všetky ostatné exporty a financuje nielen Asada, ale aj mnohých jeho nepriateľov.



Hlavnými destináciami drogy captagon sú krajiny Perzského zálivu bohaté na ropu, pričom dôležitou tranzitnou trasou je Jordánsko.



Vo februári 2022 jordánska armáda uviedla, že od začiatku roka zabila 30 pašerákov a zmarila pokusy prepašovať 16 miliónov piluliek Captagon. To prekonalo celý objem zadržaný v roku 2021.