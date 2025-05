Letectvo USA prišlo v Červenom mori v priebehu týždňa o druhú stíhačku

Washington 7. mája (TASR) - Stíhačka amerického námorníctva sa v utorok pri pokuse o pristátie na lietadlovej lodi USS Harry S. Truman zrútila do Červeného mora. Obaja členovia posádky - pilot a dôstojník zbraňových systémov - sa katapultovali skôr, než sa stíhačka ponorila do vody, informovala americká spravodajská televízia CNN, píše TASR.



Posádku z mora vyzdvihol záchranný vrtuľník. Samotné lietadlo sa nepodarilo nájsť.



Tento incident je druhým svojho druhu za niečo vyše týždňa. Keďže takéto incidenty sú pomerne zriedkavé, fakt, že v takom krátkom čase došlo hneď k dvom podobným, povedie pravdepodobne k zvýšeniu kontroly jednotlivých operácií na lietadlovej lodi, doplnila CNN.



Oba incidenty sa týkali stíhačky F/A-18, ktorých cena sa odhaduje na viac ako 60 miliónov dolárov.



V predchádzajúcom prípade došlo k strate stíhačky v situácii, keď loď USS Harry S. Truman v snahe vyhnúť sa paľbe jemenských povstalcov - húsíov - urobila prudký obrat, ktorý prispel k tomu, že jedna zo stíhačiek spadla cez palubu do mora.



USS Harry S. Truman je nasadená v Červenom mori v rámci operácií USA proti Iránom podporovaným húsíjským milíciám v Jemene. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že húsíovia pred Spojenými štátmi "kapitulovali". Ománsky minister zahraničných vecí súčasne oznámil dohodu o prímerí medzi jemenskými povstalcami a USA.