Letí pieseň, letí v Kovačici: Festival populárnej hudby pre deti
Na tohtoročnom podujatí súťažilo 18 skladieb a porota udelila tri ceny za skladbu, ako aj ocenenia za najlepšiu interpretáciu.
Autor TASR
Kovačica 15. decembra (TASR) – Vo vojvodinskej Kovačici pri Belehrade sa v nedeľu konal 27. ročník festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí. Víťazkou súťaže sa stala Marína Benková za pieseň s názvom Čarovný Mikuláš, informuje spravodajca TASR.
Na tohtoročnom podujatí súťažilo 18 skladieb a porota udelila tri ceny za skladbu, ako aj ocenenia za najlepšiu interpretáciu. Okrem týchto uznaní bola udelená aj odmena za najlepší text a tiež cena obecenstva.
Benková po prevzatí prvej ceny za skladbu pre TASR uviedla, že na festivale účinkovala druhýkrát ako skladateľka. „Prvý raz som získala druhú cenu teraz prvú a som oduševnená... Skôr som (ako speváčka) účinkovala skoro každý rok na Letí pieseň, letí, tiež na festivale Rozspievané klenoty,“ poznamenala.
Súťažné skladby hodnotila odborná porota v zložení troch hudobných odborníkov. O tohtoročnom festivale sa vyjadrila jej členka Katarína Kalmárová.
„My ako festivalová porota sme v hodnotení prihliadali na to, či je skladba prispôsobená veku detí, s témami, ktoré sú zaujímavé a zrozumiteľné a s pozitívnym vzdelávacím posolstvom. Tiež na to, či je melódia ľahko zapamätateľná... Pri každej skladbe sme sa snažili vycítiť to, či do sveta hudby pre deti prináša niečo nové“, odkázala Kalmárová.
Cenu za najlepšiu interpretáciu získala speváčka Nina Poliaková a cenu obecenstva Maša Košútová a Ema Hrková.
Ocenenie za najlepší text si odniesla Tereza Garajová a túto zložku hodnotila spisovateľka a profesorka slovenčiny Mária Kotvášová Jonášová. Tá konštatovala, že na tohtoročnom festivale bol väčší počet textov v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom.
„Textov je hodne, vlani ich bolo takmer o polovicu menej. Môžeme ich podeliť na dve základné skupiny: texty pre žiakov nižších ročníkov a pre žiakov vyšších ročníkov,“ povedala Kotvášová Jonášová. „Keď ide o jazykovú kultúru, musím povedať, že bola na úrovni, korektná. Textári si dali záležať, ale musím povedať aj to, že niektorí používali umelú inteligenciu, čo je v tomto čase, pravdaže, bežné, ale treba vedieť kedy, kde a ako ju použiť,“ komentovala pre TASR.
Festival Letí pieseň, letí má za cieľ podnecovať tvorbu hudby pre deti a prvýkrát sa konal v roku 1991. Zo začiatku bol lokálneho charakteru, ale v súčasnosti na ňom účinkujú deti z rôznych slovenských vojvodinských prostredí.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
