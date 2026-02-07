Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letiská v Lubline a Rzeszówe po krátkom prerušení obnovili prevádzku

Prevádzku oboch letísk museli pre ruské útoky pozastaviť aj minulý mesiac.

Autor TASR
Varšava 7. februára (TASR) - Letiská vo východopoľských mestách Lublin a Rzeszów v sobotu opätovne obnovili svoju prevádzku po krátkom prerušení v dôsledku ruských útokov na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a PAP.

Operácie vojenského letectva v našom vzdušnom priestore súvisiace s údermi Ruskej federácie na Ukrajine boli ukončené,“ oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ s tým, že nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Poďakovalo sa tiež spojeneckému, nemeckému a holandskému letectvu, „ktorých lietadlá pomohli zaistiť bezpečnosť v poľskom nebi“.

Ukrajina v sobotu uviedla, že Rusko v noci znovu útočilo na jej energetickú infraštruktúru, a to aj v oblastiach na západe krajiny. Podľa poľskej armády bol vzlet stíhačiek preventívny a bol zameraný na zabezpečenie a ochranu vzdušného priestoru v oblastiach susediacich s ohrozenými regiónmi. Prevádzku oboch letísk museli pre ruské útoky pozastaviť aj minulý mesiac.
