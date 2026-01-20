< sekcia Zahraničie
Letiská v Rzeszówe a Lubline nakrátko uzavreli pre vzlet stíhačiek
Poľská spravodajská televízia TVN24 uvádza, že dôvodom bol ruský letecký útok na území Ukrajiny.
Autor TASR
Varšava 20. januára (TASR) - Letiská v poľských mestách Rzeszów a Lublin v utorok ráno nakrátko pozastavili svoju prevádzku, aby umožnili vzlet vojenským lietadlám. Na sociálnej sieti X to uviedla Poľská agentúra pre leteckú navigáciu (PAŽP/PANSA), píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„V spojení s potrebou zabezpečiť voľnosť prevádzky pre vojenské letectvo boli na letiskách v Rzeszówe a Lubline pozastavené letecké operácie,“ napísala PAŽP na sociálnej sieti X. Prevádzku oboch letísk krátko na to opätovne obnovili.
Poľská spravodajská televízia TVN24 uvádza, že dôvodom bol ruský letecký útok na území Ukrajiny. Hovorkyňa armády pre túto televíziu potvrdila, že údery nepredstavovali hrozbu pre poľský vzdušný priestor. Vzlet dvoch nemeckých stíhačiek Eurofighter bol podľa tajomníka poľského ministerstva obrany Cezaryho Tomczyka len preventívny.
„V spojení s potrebou zabezpečiť voľnosť prevádzky pre vojenské letectvo boli na letiskách v Rzeszówe a Lubline pozastavené letecké operácie,“ napísala PAŽP na sociálnej sieti X. Prevádzku oboch letísk krátko na to opätovne obnovili.
Poľská spravodajská televízia TVN24 uvádza, že dôvodom bol ruský letecký útok na území Ukrajiny. Hovorkyňa armády pre túto televíziu potvrdila, že údery nepredstavovali hrozbu pre poľský vzdušný priestor. Vzlet dvoch nemeckých stíhačiek Eurofighter bol podľa tajomníka poľského ministerstva obrany Cezaryho Tomczyka len preventívny.