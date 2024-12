Letiská Vladikavkaz, Groznyj a Machačkala obnovili prevádzku

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruská Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) v piatok zrušila dočasné obmedzenia leteckej prevádzky na troch letiskách v oblasti Severného Kaukazu. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS.



Obmedzenia príletov a odletov boli zrušené o 9.45 h moskovského času (7.45 h SEČ) na letisku vo Vladikavkaze, o 10.30 h (8.30 h SEČ) v Groznom a o 11.00 h (9.00 h SEČ) v Machačkale. Podľa ruskej agentúry bezpečnosť letov zostáva najvyššou prioritou pre posádky lietadiel, dispečerov letovej prevádzky a letiskové služby.



V stredu sa zrútilo lietadlo Azerbajdžanských aerolínií (AZAL) neďaleko mesta Aktau v Kazachstane. Stroj pôvodne smeroval z Baku do čečenskej metropoly Groznyj. Zahynulo 38 zo 67 ľudí na palube, hospitalizovaných bolo 29 ľudí vrátane troch detí, jedenásť zranených bolo na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Azerbajdžanská vláda sa podľa miestnych médií domnieva, že lietadlo vážne poškodila strela z ruského systému protivzdušnej obrany. Kazašská tlačová agentúra Kazinform vo štvrtok informovala, že sa našli dve čierne skrinky lietadla.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vyhlásil na štvrtok v krajine deň smútku a zrušil plánovanú cestu do Ruska na summit Spoločenstva nezávislých štátov. Ruský prezident Vladimir Putin Alijevovi telefonoval, aby mu v súvislosti s haváriou vyjadril sústrasť, oznámil hovorca Kremľa.



Izraelská letecká spoločnosť El Al pozastavila všetky lety do Moskvy na tento týždeň.