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Letisko Gatwick oznámilo problém s dodávkami vody
Problém postihol oba terminály letiska, ktoré sa nachádza južne od hlavného mesta.
Autor TASR
Londýn 26. júla (TASR) - Londýnske letisko Gatwick v nedeľu hlásilo „problém s dodávkami vody“. Na tomto druhom najrušnejšom letisku v Spojenom kráľovstve údajne nefungujú toalety a reštaurácie sú zatvorené. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Problém postihol oba terminály letiska, ktoré sa nachádza južne od hlavného mesta. Lety údajne ovplyvnené neboli, avšak cestujúci na internete uvádzali, že nemôžu splachovať toalety, kúpiť si teplé nápoje, umyť si ruky ani naplniť fľaše vodou.
„Problém s vodou v okolí mesta Horley spôsobil dnes ráno narušenie prevádzky na letisku,“ uviedlo letisko Gatwick na sieti X „Problém ovplyvňuje dodávky vody v oboch termináloch a v súčasnosti sa vyšetruje,“ potvrdilo.
Cestujúcim a zamestnancom rozdávajú na letisku balenú vodu a „prijímajú sa ďalšie opatrenia na zabezpečenie pohodlia našich pasažierov“.
Regionálny dodávateľ vody SES Water uviedol, že výpadok elektrickej energie v neďalekej čističke vody spôsobil „rad komplikácií“ a že niektorí zákazníci „pociťujú nízky tlak vody alebo dočasný výpadok dodávky“.
Spoločnosť uviedla, že spolupracuje s letiskom Gatwick „na čo najrýchlejšom obnovení normálnej prevádzky“.
Problém postihol oba terminály letiska, ktoré sa nachádza južne od hlavného mesta. Lety údajne ovplyvnené neboli, avšak cestujúci na internete uvádzali, že nemôžu splachovať toalety, kúpiť si teplé nápoje, umyť si ruky ani naplniť fľaše vodou.
„Problém s vodou v okolí mesta Horley spôsobil dnes ráno narušenie prevádzky na letisku,“ uviedlo letisko Gatwick na sieti X „Problém ovplyvňuje dodávky vody v oboch termináloch a v súčasnosti sa vyšetruje,“ potvrdilo.
Cestujúcim a zamestnancom rozdávajú na letisku balenú vodu a „prijímajú sa ďalšie opatrenia na zabezpečenie pohodlia našich pasažierov“.
Regionálny dodávateľ vody SES Water uviedol, že výpadok elektrickej energie v neďalekej čističke vody spôsobil „rad komplikácií“ a že niektorí zákazníci „pociťujú nízky tlak vody alebo dočasný výpadok dodávky“.
Spoločnosť uviedla, že spolupracuje s letiskom Gatwick „na čo najrýchlejšom obnovení normálnej prevádzky“.