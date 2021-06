Britské letisko otvorilo terminál pre pasažierov z červených krajín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 1. júna (TASR) - Londýnske letisko Heathrow otvorilo od 1. júna špeciálny terminál pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín, kde je vysoké riziko v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.Pasažieri prichádzajúci z krajín z tzv. červeného zoznamu budú prechádzať cez terminál číslo tri. Cieľom je podľa predstaviteľov letiska chrániť ľudí a pomôcť pri znižovaní rizika vyplývajúceho z nových variantov vírusu.Letisko reagovalo na znepokojenie, že pasažieri z týchto krajín počas čakania v letiskových halách prichádzajú do kontaktu s ostatnými cestujúcimi.Cestovanie z krajín z červeného zoznamu podľa hovorkyne letiska v budúcnosti ovplyvní cestovný ruch Spojeného kráľovstva.povedala.Takisto vyjadrila presvedčenie, že otvorenie tohto terminálu colným úradom umožní vykonávať svoje povinnosti účinnejšie.Na červenom zozname je 43 krajín; priame lety do Británie sú však povolené len z niekoľkých z nich vrátane Indie. Z týchto krajín môžu na územie Spojeného kráľovstva prísť len britskí a írski občania, pripomína BBC.Všetky osoby, ktoré v období predchádzajúcich desiatich dní krajinu z červeného zoznamu navštívili, musia po prílete stráviť desať nocí v karanténe v hoteli, ktorú si hradia z vlastných zdrojov.Test na ochorenie COVID-19 musia tieto osoby absolvovať pred odletom do Británie a dva PCR testy sú povinné po prílete - na druhý a ôsmy deň po príchode, pripomína stanica Sky News.