< sekcia Zahraničie
Letisko Iraklio obnovilo lety po proteste poľnohospodárov
Tri lety sa zrušili a niekoľko ďalších oneskorilo po tom, čo skupina farmárov hádzala kamene na políciu a vtrhla na pristávaciu dráhu v Irakliu, čím zastavila časť leteckej dopravy.
Autor TASR
Atény 9. decembra (TASR) - Grécki poľnohospodári zablokovali v pondelok odletovú dráhu na medzinárodnom letisku Iraklio na ostrove Kréta, čím narušili leteckú prevádzku. Protestovali tak proti oneskoreniu vyplatenia dotácií Európskej únie. V utorok ráno sa lety následne obnovili, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Tri lety sa zrušili a niekoľko ďalších oneskorilo po tom, čo skupina farmárov hádzala kamene na políciu a vtrhla na pristávaciu dráhu v Irakliu, čím zastavila časť leteckej dopravy. Letisko obnovilo svoju činnosť okolo 09.00 h (SEČ), povedal agentúre Reuters grécky predstaviteľ letectva pod podmienkou zachovania anonymity.
Poľnohospodári nasadili tisíce traktorov a nákladných vozidiel v desiatkach blokád, čím narušili dopravu počas celonárodnej demonštrácie vyvolanej oneskoreným financovaním.
Gréckym poľnohospodárom chýba viac ako 600 miliónov eur z pomoci Európskej únie a iných platieb po korupčnom škandále, v rámci ktorého niektorí farmári za pomoci štátnych zamestnancov falšovali vlastníctvo pozemkov, aby získali nárok na pomoc.
Tri lety sa zrušili a niekoľko ďalších oneskorilo po tom, čo skupina farmárov hádzala kamene na políciu a vtrhla na pristávaciu dráhu v Irakliu, čím zastavila časť leteckej dopravy. Letisko obnovilo svoju činnosť okolo 09.00 h (SEČ), povedal agentúre Reuters grécky predstaviteľ letectva pod podmienkou zachovania anonymity.
Poľnohospodári nasadili tisíce traktorov a nákladných vozidiel v desiatkach blokád, čím narušili dopravu počas celonárodnej demonštrácie vyvolanej oneskoreným financovaním.
Gréckym poľnohospodárom chýba viac ako 600 miliónov eur z pomoci Európskej únie a iných platieb po korupčnom škandále, v rámci ktorého niektorí farmári za pomoci štátnych zamestnancov falšovali vlastníctvo pozemkov, aby získali nárok na pomoc.