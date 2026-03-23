Letisko LaGuardia čiastočne obnovilo prevádzku, otvorili jednu ranvej
Cestujúcich však varovalo pred pravdepodobne pokračujúcimi meškaniami a rušeniami letov.
Autor TASR
New York 23. marca (TASR) - Newyorské letisko LaGuardia po nočnej kolízii lietadla s vozidlom v pondelok opätovne otvorilo jednu vzletovú a pristávaciu dráhu. TASR o tom informuje podľa správy televízie NBC News.
Stalo sa tak okolo 14.00 h miestneho času (19.00 h SEČ). Cestujúcich však varovalo pred pravdepodobne pokračujúcimi meškaniami a rušeniami letov. Prvé lietadlo od nočnej nehody z letiska odletelo približne osem minút po 14.00 h.
Ku kolízii došlo v noci na pondelok krátko po tom, čo lietadlo spoločnosti Jazz Aviation pristálo, uviedlo letisko LaGuardia v príspevku na platforme X. Išlo o hasičské auto, ktoré zasahovalo pri inom incidente. O život prišli pilot a kopilot lietadla.
Lietadlo do auta narazilo krátko po pristátí, keď sa pohybovalo rýchlosťou približne 48 km/h. Na sociálnej sieti TikTok bolo zverejnené video, na ktorom lietadlo stojí na dráhe, pričom malo zdvihnutú prednú časť a zdeformovaný spodok v prednej časti trupu.
