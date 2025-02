Letisko Muan po 56 dňoch od havárie povolilo niektoré lety

Soul 24. februára (TASR) - Medzinárodné juhokórejské letisko Muan nedeľu večer po 56 dňoch od havárie lietadla spoločnosti Jeju Air so 179 obeťami obnovilo niektoré lety pre pohotovostnú lekársku starostlivosť a výcvik pilotov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Lety na záchranné, pátracie a medicínske účely schválené riadiacou vežou sa mohli začať realizovať v nedeľu o 21.00 h miestneho času (13.00 h SEČ).



Lietadlo aerolínie Jeju Air smerujúce z Bangkoku 29. decembra 2024 pri pristávaní na letisku Muan bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo. Nehodu z celkového počtu 181 pasažierov prežili len dvaja.



Úrady počas týždňa povolili používať letisko aj niektorým vzdelávacím inštitúciám. V súčasnosti sa jedná o päť univerzít a tri súkromné organizácie, ktoré vykonávajú letecký výcvik s použitím 21 lietadiel.



Civilné lety do a z Muanu boli pre potrebu vykonať ďalšie bezpečnostné kontroly pozastavené do 18. apríla.