Tonga už môže prijímať humanitárnu pomoc, spojazdnili letisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR / AP

Wellington 19. januára (TASR) - Ostrovný štát Tonga spojazdnil po niekoľkých dňoch odpratávania takmer desaťcentimetrovej vrstvy sopečného popola zo sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai pristávaciu dráhu pre medzinárodné lety na svojom letisku.Pre agentúru AFP to potvrdil koordinátor OSN pre krízové situácie Jonathan Veitch, ktorý spresnil, že dráha. Dodal, že štát Tonga by od štvrtka mohol prijímať pozastavené lety z Austrálie a Nového Zélandu.Austrália a Nový Zéland majú už niekoľko dní pripravené vojenské dopravné lietadlá C-130 naložené zásobami, no ich odlet sa opakovane odďaľoval.Miestne úrady na Tonge boli totiž schopné vyčistiť za deň len asi 100-200 metrov pristávacej dráhy.AFP pripomenula, že častice popola predstavujú hrozbu pre moderné prúdové lietadlá, a to aj tým, že sa topia a hromadia v motoroch.Obe krajiny preto poslali pomoc i po mori, pričom lode novozélandského kráľovského námorníctva - HMNZS Wellington a HMNZS Aotearoa - by mali do tongských vôd doraziť v piatok. Prevážajú zásoby vody, odsoľovacie zariadenie schopné upraviť denne 70.000 litrov vody, ako aj námornícky hydrografický a potápačský personál na prieskum lodných kanálov.Očakáva sa, že k brehom Tongy čoskoro vypláva aj austrálska loď HMAS Adelaide, na ktorej môžu pristávať aj helikoptéry.Pomoc Tonge prisľúbila aj Čína, ktorá chce ostrovnému štátu poslať pitnú vodu, potraviny a zariadenia na pomoc pri prírodných katastrofách.Na ostrovoch medzičasom rastú obavy z nedostatku potravín. Predseda tamojšieho národného zhromaždenia Fatafehi Fakafanua upozornil, že v dôsledku erupcie podmorskej sopky a následných prílivových vĺn cunami jeV dôsledku sobotňajšej erupcie podmorskej sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai zahynuli v štáte Tonga traja ľudia. Vlny cunami - miestami vysoké až 15 metrov - spôsobili v štáte rozsiahle záplavy a na niektorých odľahlých ostrovoch podľa vládyErupciou a cunami bola zasiahnutá prakticky celá populácia ostrovov - okolo 100.000 ľudí.Najnaliehavejším problémom je nedostatok pitnej vody: keď totiž podvodná kaldera explodovala, vychrlila popol do výšky 30 kilometrov. Sopečný popol, kyslé dažde i morská voda po záplavách spôsobených vlnami cunami následne kontaminovali zásoby vody naprieč celým tongským kráľovstvom, rozprestierajúcim sa na 170 ostrovoch.Katie Greenwoodová z Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca v súvislosti s tým poukázala na "zvyšujúce sa riziko chorôb, ako je cholera a hnačka".