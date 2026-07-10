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Letisko Palm Beach na Floride oficiálne premenovali po Trumpovi
Je to prvýkrát, čo bolo letisko nazvané po úradujúcom prezidentovi USA.
Autor TASR
Washington 10. júla (TASR) - Medzinárodné letisko Palm Beach v americkom štáte Florida sa vo štvrtok oficiálne premenovalo na Medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Je to prvýkrát, čo bolo letisko nazvané po úradujúcom prezidentovi USA. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Trumpova rodina pravidelne využíva letisko v Palm Beach, keďže v meste sa nachádza Trumpovo sídlo Mar-a-Lago. Prvé lietadlo, ktoré pristálo na letisku pod jeho novým názvom, bol tzv. Trump Force One vo vlastníctve spoločnosti The Trump Organization. Medzi cestujúcimi bol aj prezidentov syn Eric Trump.
„Nikto neurobil pre Floridu a našu krajinu toľko ako on a nikto si túto neuveriteľnú poctu nezaslúži viac,“ napísal s odkazom na prezidenta USA jeho najstarší syn na sieti X s tým, že on sám využíva letisko v Palm Beach takmer každý deň.
Zákon, ktorý premenovanie letiska umožnil, podpísal floridský guvernér Ron DeSantis už skôr v tomto roku. Zmena názvu bude podľa očakávaní stáť až 5,5 milióna dolárov, ktoré pôjdu na nové označenia, reklamu a ďalšie úpravy.
Od Trumpovho návratu do Bieleho domu vlani v januári bolo jeho meno priradené k plánovej triede vojnových lodí, k vízovému programu pre bohatých cudzincov či k sporiacim účtom pre deti, napísala agentúra Reuters.
Trumpova rodina pravidelne využíva letisko v Palm Beach, keďže v meste sa nachádza Trumpovo sídlo Mar-a-Lago. Prvé lietadlo, ktoré pristálo na letisku pod jeho novým názvom, bol tzv. Trump Force One vo vlastníctve spoločnosti The Trump Organization. Medzi cestujúcimi bol aj prezidentov syn Eric Trump.
„Nikto neurobil pre Floridu a našu krajinu toľko ako on a nikto si túto neuveriteľnú poctu nezaslúži viac,“ napísal s odkazom na prezidenta USA jeho najstarší syn na sieti X s tým, že on sám využíva letisko v Palm Beach takmer každý deň.
Zákon, ktorý premenovanie letiska umožnil, podpísal floridský guvernér Ron DeSantis už skôr v tomto roku. Zmena názvu bude podľa očakávaní stáť až 5,5 milióna dolárov, ktoré pôjdu na nové označenia, reklamu a ďalšie úpravy.
Od Trumpovho návratu do Bieleho domu vlani v januári bolo jeho meno priradené k plánovej triede vojnových lodí, k vízovému programu pre bohatých cudzincov či k sporiacim účtom pre deti, napísala agentúra Reuters.