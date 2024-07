Letisko Praha: Problémy s odbavením batožiny riešime

Praha 3. júla (TASR) - Letisko Václava Havla v Prahe v reakcii na problémy s odbavovaním batožiny dočasne posilnilo kapacity na nakládke a vykládke kufrov administratívnymi pracovníkmi letiska. V priebehu stredy by nemalo dochádzať k problémom s nakládkou, výdaj kufrov sa však oneskoriť môže. Uviedla to hovorkyňa letiska Klára Divíšková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Letisko priznalo problémy s odbavením batožiny pri deviatich odletoch od nedele 30. júna do utorka 2. júla. Takmer polovica týchto kufrov je už podľa Divíškovej na ceste za svojimi majiteľmi a zvyšok chce letisko odoslať v priebehu stredy. "Počas včerajšieho dňa odleteli už všetky linky s plnou nakládkou. Počas dnešného dňa by už nemalo dochádzať k problémom s nakládkou batožiny," uviedla hovorkyňa. Letisko aj handlingová spoločnosť sa cestujúcim za komplikácie ospravedlnili.



Podľa svojich slov pristúpili k viacerým opatreniam. "Situáciu sa podarilo stabilizovať vďaka posilneniu personálnych kapacít pri nakládke a vykládke batožiny z radov administratívnych pracovníkov Letiska Praha. V ďalších týždňoch dôjde následne k zvýšeniu kapacít vďaka spolupráci s personálnymi agentúrami," uviedla Divíšková s tým, že nastavujú aj niekoľko dlhodobých opatrení.



Keďže prioritou letiska je odbavenie kufrov cestujúcich, ktorí z Prahy odlietajú, problémy môžu pretrvávať pri ich výdaji. Letisko preto pri dlhšom čakaní odporúča cestujúcim vyplniť reklamačný formulár pri priehradke handlingovej spoločnosti a batožinu im do troch dní pošlú na uvedenú adresu.



Dôvodom problémov je podľa Divíškovej predovšetkým preťaženosť vzdušného priestoru, z čoho vznikajú veľké meškania a kumulácia premávky. Ďalším z dôvodov je nedostatok pracovníkov. "Intenzívne pracujeme na tom, aby sa nečakaná situácia vyriešila. K náprave musí dôjsť tiež v rámci systémového riešenia v európskom vzdušnom priestore, čo, bohužiaľ, neočakávame," dodala.



Letisko preto cestujúcim aj napriek súčasnej stabilizácii situácie odporúča zbaliť si v nasledujúcich dňoch na palubu lieky a nevyhnutné hygienické potreby.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)