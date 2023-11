Letisko Salzburg žiada obnovenie priamych letov do Viedne

Viedeň 4. novembra (TASR) - Letisko Salzburg už niekoľko mesiacov vyzýva na obnovenie pravidelných letov zo Salzburgu do Viedne. Najnovšie ho podporil aj zástupca tamojšej krajinskej vlády, podľa ktorého zákaz iniciovaný stranou Zelených nechráni klímu, ale len presúva dopravu inde. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Zastavenie letov zo spolkových krajín do Viedne neviedlo k efektívnemu zníženiu emisií oxidu uhličitého, uvádza sa v štúdii, ktorú si nechala vypracovať salzburská obchodná komora. Emisie CO2 zostávajú v rámci EÚ stále rovnaké a to, čo Rakúsko "ušetrí", sa potom spotrebuje v niektorej inej členskej krajine, uviedol Stefan Schnöll, zástupca salzburského hajtmana a vedúci odboru dopravy v spolkovej krajine.



Okrem toho sa aj presúva letecká doprava z Viedne a iných rakúskych miest do mimoeurópskych dopravných uzlov, čo v konečnom dôsledku vedie k ešte väčším emisiám, pokračoval Schnöll. Zákazy letov nemajú žiadny ekologický efekt, len zhoršujú prepojenie, a tým aj hospodársku konkurencieschopnosť Rakúska, zdôraznil Schnöll.



Denné letecké spojenie zo Salzburgu do Viedne a späť bolo pred niekoľkými rokmi zrušené pod tlakom Zelených v rámci záchranného balíka spolkovej vlády pre národného leteckého prepravcu Austrian Airlines (AUA). Jeho súčasťou bola podmienka, že AUA už nebude môcť prevádzkovať letecké spojenia v rámci Rakúska, ak bude možné cestu absolvovať vlakom za výrazne menej ako tri hodiny. Podľa odborníkov je teraz však jasné, že mnohí záujemcovia o medzinárodnú leteckú prepravu zo Salzburgu nesmerujú na viedenské letisko, ale do Mníchova.