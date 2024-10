Letisko v Bejrúte posilnilo bezpečnostné opatrenia, aby sa vyhlo útoku

Bejrút 15. októbra (TASR) - Libanonský premiér Nadžíb Míkátí v utorok vyhlásil, že Libanon je po dosiahnutí prípadného prímeria medzi Izraelom a proiránskym hnutím Hizballáh pripravený posilniť prítomnosť svojej armády na juhu svojho územia, informuje TASR.



Podľa Míkátího má Libanon v súčasnosti v pohraničí s Izraelom asi 4500 vojakov. Hneď po tom, ako sa dosiahne prímerie, chce libanonská vláda počet svojich vojakov v oblasti zvýšiť na 7000 až 11.000. Míkátí objasnil, že na juh Libanonu budú presunutí vojaci z iných častí krajiny.



V rozhovore pre televíziu al-Džazíra Míkátí uviedol, že dostal od Spojených štátov záruky, že izraelské útoky v Bejrúte budú obmedzené. Aj izraelské médiá v posledných dňoch informovali, že tlak Spojených štátov primäl Izrael k obmedzeniu útokov na ciele Hizballáhu v libanonskej metropole. Izraelskí predstavitelia však tieto tvrdenia odmietli s tým, že židovský štát si ponecháva slobodu konať podľa potreby.



Míkátí pre panarabskú televíziu potvrdil, že jeho vláda chce prímerie a implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, podľa ktorej by sa Hizballáh musel stiahnuť z oblastí južne od rieky Lítání.



V rozhovore pre AFP Míkátí doplnil, že Libanon sa snaží robiť všetko pre to, aby Izraelu nedal zámienku na útok. Aj z tohto dôvodu platia v okolí medzinárodného letiska v Bejrúte už vyše týždňa prísne bezpečnostné opatrenia. Toto letisko sa nachádza v blízkosti južného predmestia Bejrútu označovaného za baštu Hizballáhu, ktoré bolo v uplynulých dňoch terčom intenzívneho ostreľovania izraelskou armádou.



Izraelská armáda koncom septembra upozornila, že nedovolí, aby Irán cez letisko v Bejrúte prepravoval Hizballáhu zbrane a ďalší vojenský materiál. Libanonské ministerstvo dopravy však poprelo, že by Hizballáh využíval letisko v Bejrúte či hraničné priechody na pašovanie zbraní.



Letecká operácia izraelskej armády proti baštám Hizballáhu v južnom Libanone a na juhu Bejrútu sa začala 23. septembra. Izrael v jej rámci zasiahol aj miesta, kde sa nachádzali vplyvní velitelia Hizballáhu vrátane jeho dlhoročného vodcu Hasana Nasralláha - ten prišiel o život 27. septembra pri nálete na Bejrút.



Deklarovaným konečným cieľom izraelskej operácie na juhu Libanonu je návrat evakuovaných obyvateľov severu Izraela do svojich domovov a vytlačenie Hizballáhu z blízkosti severnej hranice, ktorú má Izrael spoločnú s Libanonom, a likvidácia infraštruktúry využívanej Hizballáhom na útoky na sever Izraela. Tie sú od 8. októbra 2023 prakticky na dennom poriadku, pričom Hizballáhu sa v ojedinelých prípadoch darí zasiahnuť aj ciele vo vnútrozemí Izraela.



V noci na 1. októbra Izrael spustil na juhu Libanonu aj pozemnú operáciu, ktorá má byť územne obmedzená a jej cieľom je zničiť bašty Hizballáhu blízko hraníc, odkiaľ už mesiace ostreľuje sever židovského štátu. Operácii izraelskej armády pri Hizballáhu predchádzali 17. a 18. septembra v Libanone série koordinovaných výbuchov komunikačných zariadení, ktorých väčšinu používali sympatizanti alebo operatívci Hizballáhu.