Letisko v Bejrúte pre pohreb Nasralláha preruší prevádzku

Bejrút 18. februára (TASR) - Medzinárodné letisko v libanonskej metropole Bejrút pre pohreb niekdajšieho vodcu militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha v nedeľu (23. 2.) na štyri hodiny preruší svoju prevádzku a zastaví všetky prílety aj odlety. Obmedzenie bude platiť od 12.00 h do 16.00 h SEČ, oznámili v utorok štátny Úrad pre civilné letectvo. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Nasralláh zomrel spolu so štyrmi ďalšími osobami vrátane veliteľa Hizballáhu vlani koncom septembra pri izraelskom nálete na sídlo hnutia na predmestí Bejrútu.



Nasralláhov pohrebný obrad sa bude konať na športovom štadióne v blízkosti bejrútskeho medzinárodného letiska Ráfika Harírího, oznámil ešte začiatkom februára jeho nástupca Naím Kásim. Podľa neho sú na pohrebe očakávaní účastníci z Libanonu a ďalších krajín.



Na obrade bude pripomenutý aj zosnulý vysokopostavený predstaviteľ Hizballáhu a Nasralláhov príbuzný Hášim Safí ad-Dín, ktorý bol považovaný za jeho najpravdepodobnejšieho nástupcu. To prvýkrát podľa DPA potvrdil aj Kásim. Safí ad-Dín sa však takisto stal vlani v októbri obeťou izraelského náletu. Na rozdiel od Nasralláha bude pochovaný vo svojom rodnom meste na juhu Libanonu.