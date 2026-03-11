Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letisko v Berlíne po spozorovaní dronu nakrátko pozastavilo prevádzku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Privolaná bola polícia, no objekt sa už neobjavil.

Autor TASR
Berlín 11. marca (TASR) - Medzinárodné letisko v Berlíne (BER) v stredu dočasne pozastavilo prevádzku, pretože v jeho vzdušnom priestore úrady spozorovali dron. Agentúra AFP uvádza, že ide o najnovší z radu podobných incidentov v Nemecku, ako aj inde v Európe, píše TASR.

Hovorca letiska pre AFP uviedol, že prevádzka bola pozastavená „z bezpečnostných dôvodov“ na približne pol hodinu, keď „spozorovali neidentifikovaný lietajúci objekt“ v blízkosti hangáru pre vrtuľníky nemeckej armády.

Privolaná bola polícia, no objekt sa už neobjavil. Krátko po 19.10 h boli obmedzenia zrušené a prevádzka letiska bola obnovená, uviedol hovorca.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v minulosti viackrát obvinil Rusko, že stojí za podobnými incidentami, kedy boli spozorované drony na rôznych miestach v Nemecku a inde v Európe, vrátane letísk, vojenských základní a elektrární, pripomína AFP.

V októbri minulého roka muselo v dôsledku takýchto pozorovaní dvakrát prerušiť prevádzku aj letisko v Mníchove.
