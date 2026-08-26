< sekcia Zahraničie
Letisko v Caracase sa v septembri opäť otvorí
Medzinárodné letisko Simóna Bolívara v štáte La Guaira, ktoré bolo zasiahnuté ničivými zemetrasením z 24. júna, uviedlo, že vnútroštátne a medzinárodné lety sa obnovia z provizórnych terminálov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Caracas 25. augusta (TASR) - Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné lety. Oznámilo to v utorok samotné letisko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Medzinárodné letisko Simóna Bolívara v štáte La Guaira, ktoré bolo zasiahnuté ničivými zemetrasením z 24. júna, uviedlo, že vnútroštátne a medzinárodné lety sa obnovia z provizórnych terminálov.
Letisko uviedlo, že opätovné otvorenie znamená obnovenie „prepojenia Venezuely so svetom“ po silnom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo vyše 6500 mŕtvych a tisíce nezvestných.
Infraštruktúra letiska bola výrazne poškodená vrátane hlavnej vzletovej dráhy, čo na niekoľko týždňov obmedzilo jeho prevádzku len na humanitárne lety. Letecká doprava bola preto presmerovaná na menšie regionálne letiská.
Začiatkom augusta letisko oznámilo, že mimo poškodených budov zriadilo v obrovských stanoch dva provizórne odletové a dva príletové terminály.
Medzinárodné letisko Simóna Bolívara v štáte La Guaira, ktoré bolo zasiahnuté ničivými zemetrasením z 24. júna, uviedlo, že vnútroštátne a medzinárodné lety sa obnovia z provizórnych terminálov.
Letisko uviedlo, že opätovné otvorenie znamená obnovenie „prepojenia Venezuely so svetom“ po silnom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo vyše 6500 mŕtvych a tisíce nezvestných.
Infraštruktúra letiska bola výrazne poškodená vrátane hlavnej vzletovej dráhy, čo na niekoľko týždňov obmedzilo jeho prevádzku len na humanitárne lety. Letecká doprava bola preto presmerovaná na menšie regionálne letiská.
Začiatkom augusta letisko oznámilo, že mimo poškodených budov zriadilo v obrovských stanoch dva provizórne odletové a dva príletové terminály.