Letisko v Catanii predĺžilo svoju uzávierku spôsobenú erupciou Etny

Rím 14. augusta (TASR) - Letisko v Catanii predĺžilo v pondelok až do večerných hodín svoju dočasnú uzávierku spôsobenú erupciou sopky Etna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Z dôvodu erupcie Etny a padajúceho popola sú lety pozastavené do 20.00 h," informovalo letisko na svojej webstránke. Najskôr prevádzku pozastavilo len do 13.00 h.



Starosta mesta Catania Enrico Trantino zároveň zakázal v oblasti používanie motocyklov a bicyklov, a to počas nasledujúcich 48 hodín. "Niekoľko oblastí je totiž pokrytých vrstvou sopečného popola", informovala radnica na svojej webstránke. Sopečný popol sa môže na cestách rýchlo stať klzkým a zvýšiť nehodovosť.



Letisko Vincenza Belliniho známe aj pod označením Catania-Fontanarossa leží na východe Sicílie, a teda v jednej z najobľúbenejších turistických destinácii v Taliansku. Vlani odbavilo približne desať miliónov cestujúcich.



Z dôvodu sopečnej aktivity Etny ho naposledy na deň zavreli 21. mája. Odstavené bolo – na viac dní – aj v júli po tom, ako v tamojšej príletovej hale vypukol požiar.



Etna je so svojimi 3324 metrami najvyššou aktívnou sopkou v Európe. Za posledných 500.000 rokov zažila časté malé aj rozsiahlejšie erupcie. Patrí tak k vôbec najaktívnejším sopkám na svete.