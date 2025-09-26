Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Zahraničie

Letisko v Dánsku opäť uzavreli po spozorovaní dronov

.
Na snímke policajný dron. Foto: TASR - Jakub Kotian

Služba FlightRadar24, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase, informovala, že v noci zo štvrtka na piatok sa objavili nové správy o spozorovaní dronov na letisku v dánskom meste Aalborg.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kodaň 26. septembra (TASR) - Služba FlightRadar24, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase, informovala, že v noci zo štvrtka na piatok sa objavili nové správy o spozorovaní dronov na letisku v dánskom meste Aalborg. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Dánska polícia pre tlačovú agentúru Ritzau uviedla, že vzdušný priestor nad letiskom Aalborg bol uzavretý vo štvrtok večer o 23.40 h po tom, ako sa v oblasti objavili podozrivé drony. Dodala, že zatiaľ nebola schopná overiť spozorovanie dronov.

„Vzdušný priestor nad letiskom v Aalborgu bol v piatok o 00.35 h opäť otvorený po tom, čo bol uzavretý z dôvodu podozrenia aktivity dronov,“ informovala následne dánska polícia v príspevku na sociálnej sieti X.

Podľa Flightradar24 tento incident ovplyvnil dva lety. Let Kl1289 sa vrátil do Amsterdamu a let SK1225 z Kodane bol zrušený, uviedla služba v príspevku na X.

Je to už druhá noc po sebe, čo bolo letisko v Aalborgu uzavreté v dôsledku zaznamenania dronov. Tie boli v noci na štvrtok tiež spozorované nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu a na leteckej základni Skrydstrup.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

J. Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala