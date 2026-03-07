< sekcia Zahraničie
Letisko v Dubaji oznámilo čiastočné obnovenie prevádzky
Vzdušný priestor v regióne Blízkeho Východu pre pretrvávajúcu vojnu Izraela a Spojených štátov proti Iránu funguje v obmedzenom režime.
Autor TASR,aktualizované
Dubaj. 7 marca (TASR) - Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že krátko po pozastavení prevádzky čiastočne obnovuje služby. TARS o tom píše podľa agentúry AFP.
„Od dnešného dňa, 7. marca, sme čiastočne obnovili prevádzku, pričom niektoré lety prebiehajú z letiska DXB a DWC,“ uviedlo letisko s odkazom na hlavné medzinárodné dubajské letisko aj medzinárodné letisko Al Maktúm.
„Prosím, necestujte na letisko, pokiaľ vás vaša letecká spoločnosť nekontaktovala s potvrdením vášho letu, pretože letové poriadky sa neustále menia,“ informovalo cestujúcich.
Dubajské letisko predtým v sobotu oznámilo, že pozastavilo prevádzku, pretože protivzdušná obrana nad oblasťou počas útokov z Iránu zachytila letiaci objekt.
