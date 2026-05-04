Letisko v Dubaji zaznamenalo v dôsledku vojny pokles cestujúcich
Autor TASR
Dubaj 4. mája (TASR) - V dôsledku vojny na Blízkom východe a iránskych útokov na Spojené arabské emiráty (SAE) klesol v marci počet cestujúcich na Medzinárodnom letisku v Dubaji o dve tretiny. Agentúra AFP o tom v pondelok informovala s odvolaním sa na mediálnu kanceláriu emirátu, píše TASR.
Medzinárodné letisko v Dubaji (DXB) je podľa AFP zvyčajne najvyťaženejšie letisko na svete podľa počtu cestujúcich. Teraz klesol na 2,5 miliónov, čo je medziročne menej o 66 percent, uviedla mediálna kancelária.
Letisko prekonalo „obdobie regionálnych narušení, ktoré značne obmedzili kapacitu vzdušného priestoru a letových poriadkov“.
„Keďže vzdušný priestor SAE je v súčasnosti plne obnovený, spoločnosť Dubai Airports rozhodne pracuje na rozšírení prevádzky a zvyšuje počet letov v súlade s dostupnou regionálnou kapacitou leteckých trás,“ dodala kancelária.
Letisko DXB bolo počas vojny na Blízkom východe niekoľkokrát terčom dronových útokov. Konflikt rozpútali koncom februára izraelsko-americké útoky na Irán, ktorý v reakcii na ne začal útočiť na susedné krajiny v regióne.
„Mimoriadne udalosti uplynulých týždňov nemajú obdoby pre žiadne veľké letiskové centrum,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Dubai Airports Paul Griffiths.
Minulý rok odbavilo letisko DXB rekordných 95,2 milióna cestujúcich a tento rok očakávalo, že sa ich počet zvýši na 99,5 milióna, uvádza AFP.
