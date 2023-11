Letisko v Hamburgu zostáva po incidente s ozbrojeným mužom uzavreté

Hamburg 5. novembra (TASR) - Prevádzka letiska v nemeckom meste Hamburg je pozastavená na neurčito a stovky letov naplánovaných na nedeľu boli zrušené. Dôvodom je pretrvávajúca situácia s možným únosom detí po tom, ako do areálu letiska vnikol ozbrojený muž. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Muž v sobotu večer vnikol vozidlom na pozemok letiska a dvakrát vystrelil do vzduchu. Jeho manželka predtým kontaktovala krajinskú políciu v súvislosti s možným únosom detí.



Tento 35-ročný muž mal podľa polície vo vozidle svoju štvorročnú dcéru, ktorú údajne násilím odobral od matky. Psychológ, s ním vyjednáva niekoľko hodín, píše AP. Letisko bolo evakuované a lety pozastavené. Nemecká polícia v nedeľu ľuďom odporučila, aby sa použitiu letiska vyhli.



Polícia podľa svojich vyjadrení na sociálnej sieti X vychádza z predpokladu, že muž má pri sebe strelné zbrane a možno aj výbušné zariadenia. "Našou hlavnou prioritou je ochrániť dieťa. Podľa našich informácii je (dieťa) v dobrom stave," uviedla polícia.



Na nedeľu bolo na letisku naplánovaných celkovo 286 letov (139 odletov a 147 príletov), ktoré zahŕňali približne 34.500 pasažierov.



Pasažierov, ktorí nemohli odletieť v noci na nedeľu, umiestnili do hotelov v okolí. Lety smerujúce na letisko boli zrušené alebo presmerované na iné letiská v Nemecku.