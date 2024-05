Letisko v hlavnom meste Novej Kaledónie zostane zatvorené do utorka

Nouméa 24. mája (TASR) — Medzinárodné letisko v hlavnom meste Novej Kaledónie Nouméa zostane pre komerčné lety zatvorené najmenej do utorka 09.00 h miestneho času (do polnoci SELČ). Pre agentúru AFP to v piatok povedal Charles Roger, riaditeľ spoločnosti, ktorá ho prevádzkuje, píše TASR.



Letisko zatvorili 15. mája po tom, čo na Novej Kaledónii, zámorskom území Francúzska v Tichomorí, prepukli násilnosti vyvolané plánmi na reformu volebného práva.



V reakcii na viac ako týždeň trvajúce nepokoje, ktoré si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych, Francúzsko vyslalo do oblasti asi 3000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý na Novú Kaledóniu pricestoval vo štvrtok, povedal, že toto opatrenie je nevyhnutné pre "návrat k pokoju". Zdôraznil, že súostrovie sa nesmie stať "divokým západom".



Na Novej Kaledónii uviazli stovky turistov, ktorých od utorka evakuujú vojenské lietadlá poskytnuté Novým Zélandom a Austráliou. Ďalšie evakuačné lety boli naplánované na piatok.



Nepokoje na Novej Kaledónii vypukli 13. mája pre ústavný návrh zákona, ktorým sa menia pravidlá regionálnych volieb. Právo voliť tak budú mať nielen pôvodní obyvatelia Kanakovia, ale aj obyvatelia s najmenej desaťročným pobytom na Novej Kaledónii.



Podľa vlády v Paríži by na základe nového zákona do voličských zoznamov pribudlo asi 25.000 ľudí. Miestne hnutie za nezávislosť však vyjadrilo obavy, že tieto zmeny oslabia politický vplyv domorodých Kanakov.



Reformu schválila dolná komora francúzskeho parlamentu, čaká sa ešte na konečnú ratifikáciu. Macron však avizoval, že vzhľadom na nepokoje sa jej zavedenie odloží.