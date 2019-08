Letisko v Hongkongu sa postupne vracia do normálu

Zatiaľ nie je jasné, či letisko bude aj v stredu dejiskom protestnej akcie prodemokratických demonštrantov.

Hongkong 14. augusta (TASR) - Letecká doprava na letisku v Hongkongu sa postupne vracia do normálu - v stredu odtiaľ začali vypravovať jednotlivé lety neodbavené po tom, ako tam v pondelok vyše 5000 protestujúcich zablokovalo príletové haly.



Už v utorok ráno letisko oznámilo, že plne obnovuje svoju prevádzku. Väčšina z protestujúcich odišla krátko po polnoci a v utorok ráno sa tam nachádzalo zhruba 50 demonštrantov. Popoludní sa však aktivisti znova vrátili do priestorov letiska na základe výzvy, aby sa zapojili do ďalšieho protestu. Následne proti nim zasahovala polícia. Jej akcia nebola celkom úspešná.



Do skorých ranných hodín v stredu však veľká väčšina demonštrantov budovu letiska opustila a letová prevádzka sa postupne vracia do normálu.



Z informácií na webových stránkach vyplýva, že v noci na stredu boli vypravené desiatky letov a odlet stoviek ďalších letov je naplánovaný na stredu. Mnohé lety pritom majú veľké meškania.



Reportér AFP na margo situácie v odletovej hale uviedol, že priehradky na vybavovanie cestujúcich fungujú normálne. V hale podľa neho zostala len "hŕstka demonštrantov, väčšina z nich spí".



Agentúra AFP pripomenula, že demokratické protesty v Hongkongu sú hnutím bez vodcov, ktoré je schopné rýchlo zmobilizovať veľké davy ľudí, a to prostredníctvom sociálnych sietí a aplikácií na odosielanie správ.



Aktivisti v Hongkongu obrátili svoju pozornosť na letisko po týždňoch veľkých pokojných zhromaždení - a čoraz násilnejších stretov medzi ich tvrdým jadrom a políciou -, v ktorých nevybojovali žiadne ústupky od predstaviteľov mesta alebo Pekingu.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, bol uplynulý víkend už desiatykrát dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy".



Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.