Letisko v Kábule je pre komerčné lety uzavreté

Kábul 15. augusta (TASR) - Všetky komerčné lety z Kábulu boli pozastavené a momentálne majú povolené štartovať z afganskej metropoly len vojenské lietadlá. Uviedol to v nedeľu podľa agentúry Reuters nemenovaný predstaviteľ Severoatlantickej aliancie, ktorá koordinuje evakuácie z krajiny po tom, čo ju takmer celú obsadilo militantné hnutie Taliban. Ten medzitým uviedol, že kontroluje už 11 obvodov v centre Kábulu.



Aktuálne prebiehajú evakuácie pracovníkov zahraničných ambasád z Kábulu a krajiny sa snažia do vlasti čo najskôr prepraviť všetkých svojich občanov. V nedeľu od 21.00 h miestneho času má začať v Kábule platiť zákaz nočného vychádzania s cieľom zabrániť provokáciám a zaistiť bezpečnosť civilného obyvateľstva, nariadil afganský úradujúci minister vnútra Abdul Sattár Mirzákval.



Taliban ohlásil, že vstúpil do viacerých štvrtí Kábulu a podľa niektorých zdrojov vrátane troch vysokopostavených členov Talibanu obsadil i prezidentský palác, z ktorého plánuje čoskoro vyhlásiť Islamský emirát Afganistan (IEA). Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo krajinu opustil prezident Ghaní.



"Vojenské jednotky Islamského emirátu Afganistan vstúpili do mesta Kábul, aby zaistili bezpečnosť," napísal na Twitteri hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. "Ich postup prebieha normálne," dodal podľa agentúry AFP.



Bývalý prezident Hámid Karzaj v nedeľu na Facebooku informoval, že bola sformovaná koordinačná rada za účelom pokojného odovzdania moci v krajine. Tá vyzvala bezpečnostné sily vlády i Talibanu, aby zabránili zrážkam a chaosu.



Okrem Karzaja sú členmi rady šéf afganskej Najvyššej rady pre národné zmierenie Abdulláh Abdulláh a niekdajší vojenský vodca Gulbuddín Hekmatjár. Abdulláh Abdulláh i minister obrany Bismilláh Muhammadí kritizovali, že prezident Ašraf Ghaní v tejto náročnej situácii z krajiny utiekol.



Afganský viceprezident Amrulláh Sálih na Twitteri napísal, že nechce s Talibanom spolupracovať a nikdy sa tejto militantnej skupiny nepodriadi. Podľa medializovaných správ utiekol do provincie Pandžšír.



Taliban vznik prechodnej vlády odmieta a od afganskej vlády očakáva úplné odovzdanie moci, uviedol pod podmienkou anonymity príslušník tohto hnutia. Televízia al-Arabíja citovala hovorcu Talibanu, ktorý uviedol, že prezidenta Ghaního požiadali o pokojné odovzdanie moci, on však z krajiny namiesto toho utiekol.