Letisko v Kišiňove odmietlo lietadlo vezúce proruských politikov

Kišiňov 15. júna (TASR) – Letisko v Kišiňove v piatok odmietlo nechať pristáť medzinárodný let s proruskými politikmi na palube. Let bol presmerovaný do rumunskej metropoly Bukurešť. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Prostredníctvom sociálnej siete Telegram o incidente informovala moldavská proruská poslankyňa Marina Tauberová.



"Kišiňovské letisko odmietlo nechať pristáť let z Moskvy cez Jerevan vezúci účastníkov valného zhromaždenia opozičného bloku Victorie (Víťazstvo). Lietadlo presmerovali do Bukurešti," uviedla Tauberová.



Moldavský letecký úrad v piatok prostredníctvom sociálnej siete Facebook uviedol, že dôvodom presmerovania letu bolo nesplnenie si zákonnej povinnosti zo strany nízkonákladového leteckého dopravcu FlyOne. Zákon si vyžaduje nahlásenie plánovanej zmeny plánu letu aspoň tri dni vopred.



Pristátie lietadla so 174 cestujúcimi na palube na rumunskom letisku Otopeni neďaleko Bukurešti pre AFP potvrdil aj nemenovaný zdroj, podľa ktorého stroj pristál v piatok ráno. Na jeho palube sa údajne nachádzať bomba, po jeho kontrole stroja sa však hrozba ukázala ako neopodstatnená, uviedol nemenovaný zdroj.



Incident sa odohral deň po tom, ako USA, Spojené kráľovstvo a Kanada vo štvrtok vydali spoločné vyhlásenie s varovaním pred ruským plánom ovplyvniť moldavské prezidentské voľby, ktoré sa budú konať túto jeseň. Spoločné vyhlásenie uvádza obavu z toho, že Moskva plánuje podnecovať protesty v prípade, že vo voľbách nezvíťazí proruský kandidát.



O znovuzvolenie sa v októbri bude uchádzať aj proeurópska prezidentka Maia Sanduová, ktorá Kremeľ často obviňuje zo zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny.