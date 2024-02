Letisko v Madride je preplnené žiadateľmi o azyl z Afriky

Madrid 3. februára (TASR) - Letisko v španielskej metropole Madrid sa snaží zvládnuť bezprecedentný prílev žiadateľov o azyl z Afriky, ktorí sú nútení spať v preplnených, špinavých priestoroch, čo prinútilo Červený kríž, aby tam na protest prestal poskytovať služby. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Stovky migrantov prevažne zo Senegalu počas uplynulých týždňov požiadali o azyl po prílete do Madridu počas medzipristátia na ceste do iných krajín, zvyčajne v Južnej Amerike, ktoré od nich nevyžadujú vstupné víza, spresnili pre AFP nemenované policajné zdroje.



Kým čakajú na vybavenie svojich žiadostí, sú na letisku v priestoroch s kúpeľňami, vyhradených pre migrantov žiadajúcich o azyl.



Španielska vláda v snahe vyrovnať sa s náporom príchodov migrantov pre nich na letisku zriadila dodatočný priestor, niektorí žiadatelia o azyl sú však naďalej nútení spať na nafukovaných matracoch alebo zdieľať lôžka, uviedla španielska mimovládna organizácia CEAR.



"Preplnenosť a nehygienické podmienky dosiahli kritickú úroveň, čo spôsobilo výskyt ploštíc, hromadenie odpadu a nedostatok uterákov na osobnú hygienu," uvádza vo vyhlásení.



Vo videách, ktoré tamojším médiám zaslala letisková polícia, je vidieť na podlahe šváby a nehygienické sprchy.



Madridské letisko zaznamenalo v priebehu januára 864 žiadostí o azyl, čo je viac než za celý rok 2022, o ktorom sú dostupné posledné oficiálne údaje, píše AFP.



Počet migrantov zadržiavaných na tomto letisku sa koncom januára pohyboval medzi 390 až 450 osôb, vyplýva z údajov CEAR a policajných odborov. Koncom decembra minulého roka to bolo 250 migrantov.



Preťažení predstavitelia na letisku neboli schopní zabrániť 17 ľuďom v úteku z vyhradených priestorov tým, že porozbíjali okná, uviedol nemenovaný policajný zdroj. Ďalších šesť osôb sa neúspešne pokúsilo o útek preliezaním cez falošný strop.



V čase rastúcich obáv v súvislosti s touto situáciou pristúpil Červený kríž minulý týždeň k prekvapivému kroku zastaviť poskytovanie služieb pre žiadateľov o azyl na letisku.



Okrem Senegalu prichádzajú migranti aj z krajín ako Keňa, Mauritánia, Maroko a Somálsko. Kým nárast počtu žiadostí o azyl sa na madridskom letisku začal už vlani v auguste, vyšlo to najavo až v decembri po sťažnosti troch predstaviteľov na nedostatok "hygieny a súkromia", ako aj potravín v priestoroch vyhradených pre migrantov.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v tejto súvislosti v piatok požiadal španielsku vládu o prijatie "naliehavých opatrení".



Madrid začal v snahe obmedziť príchody migrantov požadovať letiskové tranzitné víza pre kenských občanov od 20. januára. Tú istú požiadavku zavedenie aj pre Senegalčanov od 19. februára, píše AFP.



Španielsko je jednou z hlavných brán pre migrantov do Európy. Do krajiny vlani vstúpilo celkovo 56.852 migrantov bez dokladov, čo je o 82,1 percenta viac než v roku 2022 - najmä v dôsledku rekordného počtu pristátí na Kanárskych ostrovoch.