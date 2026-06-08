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Letisko v Mníchove čiastočne zastavilo prevádzku
Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili.
Autor TASR
Mníchov 8. júna (TASR) — Medzinárodné letisko v Mníchove v nedeľu večer o 20.33 h úplne prerušilo svoju prevádzku. Stalo sa tak po tom, čo v riadiacej veži bol zaznamenaný zápach neznámeho pôvodu. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Informovala o tom verejnoprávna stanica Bayerischer Rundfunk (BR).
Záchranné zložky v súčasnosti hľadajú zdroj zápachu v riadiacej veži, uviedol hovorca letiska.
Keďže veža bola evakuovaná, v Mníchove lietadlá momentálne nemôžu pristávať ani odtiaľ štartovať. Podľa hovorcu sú lietadlá, ktoré majú pristáť v Mníchove, odkláňané na alternatívne letiská.
Cestujúci na mieste hlásili chaos a zdržania, keďže všetky lety boli pozastavené a lietadlá zostali stáť na ploche.
Online letový poriadok však podľa agentúry DPA neuvádzal, že prevádzka letiska bola úplne pozastavená. Zaznamenal určité meškania príletov a odletov a odklonenie niektorých letov. Podľa letového poriadku prebiehalo aj odbavenie. Spoločnosť Lufthansa ohlásila na nedeľný večer ďalšie prílety.
Letisko v Mníchove sa podľa štatistickej ročenky za rok 2025 radí na ôsme miesto v Európe z hľadiska počtu letov.
Záchranné zložky v súčasnosti hľadajú zdroj zápachu v riadiacej veži, uviedol hovorca letiska.
Keďže veža bola evakuovaná, v Mníchove lietadlá momentálne nemôžu pristávať ani odtiaľ štartovať. Podľa hovorcu sú lietadlá, ktoré majú pristáť v Mníchove, odkláňané na alternatívne letiská.
Cestujúci na mieste hlásili chaos a zdržania, keďže všetky lety boli pozastavené a lietadlá zostali stáť na ploche.
Online letový poriadok však podľa agentúry DPA neuvádzal, že prevádzka letiska bola úplne pozastavená. Zaznamenal určité meškania príletov a odletov a odklonenie niektorých letov. Podľa letového poriadku prebiehalo aj odbavenie. Spoločnosť Lufthansa ohlásila na nedeľný večer ďalšie prílety.
Letisko v Mníchove sa podľa štatistickej ročenky za rok 2025 radí na ôsme miesto v Európe z hľadiska počtu letov.