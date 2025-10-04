< sekcia Zahraničie
Letisko v Mníchove hlási oneskorenie letov kvôli podozrivým dronom
V dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených.
Autor TASR
Mníchov 4. októbra (TASR) - Lety na letisku v Mníchove boli oneskorené po tom, čo v piatok večer v jeho blízkosti opäť spozorovali drony, oznámilo v sobotu vo vyhlásení letisko. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Pre spozorovanie dronov bol začiatok leteckej prevádzky 4. októbra 2025 oneskorený,“ uvádza sa na internetovej stránke letiska. Začiatok prevádzky bol plánovaný v sobotu o 05.00 h. Vo vyhlásení letisko zároveň vyzvalo cestujúcich, aby si pred príchodom na letisko overili stav svojho letu na internetovej stránke svojej leteckej spoločnosti.
V dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených. Tieto obmedzenia zasiahli približne 6500 cestujúcich.
Nemecká letecká kontrola prerušila leteckú prevádzku už druhú noc za sebou, pričom išlo o preventívne opatrenie. V blízkosti letiska v Mníchove totiž vo štvrtok večer a následne aj v piatok večer spozorovali neznáme drony. Polícia tieto incidenty vyšetruje.
Letisko po hlásení o spozorovaní dronu vyhlásilo, že hlavnou prioritou je bezpečnosť cestujúcich. Uviaznutým cestujúcim poskytli pracovníci letiska ležadlá, deky, nápoje a občerstvenie.
Reuters pripomína, že európske letectvo bolo v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované práve z dôvodu spozorovania dronov v blízkosti letísk. Niektorí predstavitelia za tieto incidenty obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident za „budíček“, ktorý poukazuje na narastajúce riziko spojené s dronmi a v piatok oznámil, že predloží legislatívu, ktorá uľahčí polícii požiadať armádu o zostrelenie takýchto dronov.
