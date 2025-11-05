Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letisko v Mníchove nakrátko uzavreli, pilot hlásil možný dron

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Dráhu mníchovského letiska znovu otvorili približne o 20.30 h. Podľa polície nehrozilo pre leteckú dopravu žiadne nebezpečenstvo.

Autor TASR
Mníchov 5. novembra (TASR) - Letisko v Mníchove v utorok večer opäť nakrátko uzavreli pre predpokladaný dron v jeho blízkosti. K podobným incidentom došlo opakovane aj v októbri. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Pilot hlásil spozorovanie možného dronu v utorok približne o 19.45 h, uviedol policajný hovorca. Bezpečnostní predstavitelia podľa jeho slov nedokázali potvrdiť prítomnosť dronu.

Prevádzku tohto letiska prerušili predpokladané drony aj v októbri, pričom nemecká letecká kontrola prerušila začiatkom októbra leteckú prevádzku dva dni po sebe. Obmedzenia v tom čase zasiahli približne 10.000 cestujúcich. Dráhu následne nakrátko uzavreli pre možné drony aj o dva týždne neskôr. Európske letectvo opakovane paralyzovali spozorovania dronov v blízkosti letísk. Niektorí predstavitelia za tieto incidenty obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.
