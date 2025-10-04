< sekcia Zahraničie
Letisko v Mníchove opäť prerušilo prevádzku pre podozrivé drony
Dodalo, že v dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených.
Berlín 4. októbra – Letisko v Mníchove v piatok večer opäť prerušilo prevádzku pre ďalšie hlásenia o výskyte podozrivých dronov, len deň po tom, čo pre dron hlásený v blízkosti letiska zrušili viac ako 30 letov a uviazlo takmer 3.000 cestujúcich. Uviedli to agentúry AFP a DPA.
Letisko na svojej internetovej stránke informovalo, že „pre nepotvrdenú prítomnosť dronov je letecká prevádzka až do odvolania zrušená“.
Dodalo, že v dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených. Tieto obmedzenia zasiahli približne 6 500 cestujúcich, uviedlo letisko vo svojom vyhlásení.
„Rovnako ako predchádzajúcu noc, letisko Mníchov úzko spolupracovalo s leteckými spoločnosťami, aby okamžite poskytlo pomoc cestujúcim v termináloch. Zriadili sa ležadlá, distribuovali sa deky, nápoje a občerstvenie,“ uviedol letiskový personál.
Letisko zároveň potvrdilo, že každý nahlásený výskyt dronu je dôvodom na okamžité bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie prevádzky, kým sa situácia nevyhodnotí ako bezpečná.
Agentúra AFP pripomína, že ide už o druhý takýto incident za posledných 24 hodín, čo zvyšuje v Európe bezpečnostné obavy.
Podobné narušenia prevádzky nedávno zaznamenali aj letiská v Dánsku, Nórsku a Poľsku. Rumunsko a Estónsko z týchto prípadov obviňujú Rusko, ktoré však všetky obvinenia odmieta.
Prvé drony boli pri Mníchove spozorované vo štvrtok o 20:30 v okolí miest Freising a Erding, kde sa nachádza aj vojenské letisko nemeckej armády. Podľa denníka Bild sa niektoré drony údajne pohybovali aj nad týmto objektom, no polícia to nepotvrdila.
Drony boli v blízkosti letiska pozorované vo štvrtok od 21:05 a priamo nad areálom letiska o hodinu neskôr. Incident trval do polnoci, pričom došlo k uzatvoreniu oboch vzletových a pristávacích dráh.
Letisko poskytlo uviaznutým cestujúcim ležadlá, deky, nápoje a občerstvenie. Na miesto boli nasadené policajné vrtuľníky, avšak doteraz nie sú známe žiadne informácie o počte alebo type použitých dronov.
Prevádzka bola obnovená v piatok o 5:00 ráno, počas dňa prebiehala väčšinou normálne, ale večerné odlety podľa internetovej stránky letiska opäť zaznamenali meškania, presmerovania a rušenia letov.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident za „budíček“, ktorý poukazuje na narastajúce riziko spojené s dronmi.
„Zápas medzi hrozbou zo strany dronov a obrannými systémami je čoraz náročnejší. Potrebujeme viac financií a výskumu na národnej ale aj európskej úrovni,“ povedal Dobrindt pre Bild.
Premiér Bavorska Markus Söder vyzval, aby polícia i armáda dostali oprávnenie zostreliť drony okamžite, ak to bude nutné. Nemecká vláda plánuje už na budúci týždeň schváliť zmeny v legislatíve, ktoré by to umožnili.
