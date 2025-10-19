Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letisko v Mníchove uzavrelo dráhu pre podozrivú aktivitu

Policajti hliadkujú na letisku v Mníchove po tom, čo letisko v piatok 3. októbra 2025 v Mníchove uzavrelo prevádzku z dôvodu možných nových pozorovaní dronov. Foto: TASR/AP

Pred uzavretím dráhy niekoľko ľudí zavolalo na políciu a oznámilo podozrivú aktivitu. Podľa internetovej stránky letiska boli pre uzavretie dráhy odklonené dva lety.

Mníchov 19. októbra (TASR) - Dráhu na letisku v Mníchove v sobotu dočasne uzavreli z dôvodu zjavnej podozrivej aktivity. Podľa hovorcu polície pozastavili letovú prevádzku na pol hodinu približne o 22.00 h, následne znova o 23.00 h. Nie je jasné, či aj v tomto prípade išlo o prelet neznámych dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Dopravu na tomto letisku už v októbri narušili podozrivé drony, ktoré spozorovali v jeho blízkosti. K týmto incidentom došlo dve noci po sebe. Obmedzenia v tom čase zasiahli približne 10.000 cestujúcich. Niektorí z nich prespali na letisku, kde im tamojší pracovníci poskytli ležadlá, deky, nápoje a občerstvenie.

Podobné incidenty zaznamenali v uplynulej dobe aj na letiskách v ďalších európskych krajinách, pripomína DPA.
