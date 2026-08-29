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Letisko v Nashville by podľa guvernéra mohlo niesť meno D. Partonovej
Rodáčka z Tennessee zomrela v utorok vo veku 80 rokov po krátkom boji s rakovinou.
Autor TASR
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Washington 29. augusta (TASR) - Guvernér amerického štátu Tennessee Bill Lee v piatok navrhol, aby letisko v Nashville bolo pomenované po legendárnej americkej country speváčke Dolly Partonovej, TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Rodáčka z Tennessee zomrela v utorok vo veku 80 rokov po krátkom boji s rakovinou. Lee vo svojom vyhlásení uviedol, že premenovanie medzinárodného letiska v Nashville by bolo náležitou poctou jednej z najobľúbenejších osobností tohto štátu, pričom dodal, že návrh už prediskutoval s ľuďmi z jej tímu.
Správa letísk metropolitnej oblasti Nashville by však zrejme musela prehodnotiť svoje pravidlá, ktoré v súčasnosti umožňujú pomenovať letiskové objekty len po osobnostiach, ktoré zomreli najmenej pred dvoma rokmi. Pravidlá vrátane guvernérovho návrhu by mal úrad prerokovať na svojom zasadnutí 17. septembra, dodáva AP.
Už v januári 2025, teda dávno pred úmrtím obľúbenej speváčky, spustili fanúšikovia online petíciu, ktorou vyzvali úrady, aby na jej počesť premenovali medzinárodné letisko v Nashville. Po jej úmrtí sa záujem o petíciu výrazne zvýšil, pričom v piatok už získala viac než 155.000 podpisov.
Rodáčka z Tennessee zomrela v utorok vo veku 80 rokov po krátkom boji s rakovinou. Lee vo svojom vyhlásení uviedol, že premenovanie medzinárodného letiska v Nashville by bolo náležitou poctou jednej z najobľúbenejších osobností tohto štátu, pričom dodal, že návrh už prediskutoval s ľuďmi z jej tímu.
Správa letísk metropolitnej oblasti Nashville by však zrejme musela prehodnotiť svoje pravidlá, ktoré v súčasnosti umožňujú pomenovať letiskové objekty len po osobnostiach, ktoré zomreli najmenej pred dvoma rokmi. Pravidlá vrátane guvernérovho návrhu by mal úrad prerokovať na svojom zasadnutí 17. septembra, dodáva AP.
Už v januári 2025, teda dávno pred úmrtím obľúbenej speváčky, spustili fanúšikovia online petíciu, ktorou vyzvali úrady, aby na jej počesť premenovali medzinárodné letisko v Nashville. Po jej úmrtí sa záujem o petíciu výrazne zvýšil, pričom v piatok už získala viac než 155.000 podpisov.