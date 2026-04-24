Letisko v Teheráne obnoví v sobotu prevádzku medzinárodných letov
Autor TASR
Teherán 24. apríla (TASR) - Medzinárodné lety na teheránskom letisku Imáma Chomejního sa obnovia v sobotu, informovala iránska tlačová agentúra ISNA, niekoľko dní po tom, ako Irán opäť otvoril svoj vzdušný priestor. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ako prvé obnovia linky do Istanbulu a Maskatu, uvádza sa v oznámení. Iránske letiská pozastavili svoju prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú rozpútali Spojené štáty a Izrael 28. februára. Úrad civilného letectva po uzavretí prímeria uviedol, že bude postupne otvárať iránsky vzdušný priestor.
V nedeľu 19. apríla avizoval, že v pondelok obnoví lety aj z medzinárodného letiska v Mašhade na severovýchode krajiny. V piatok odtiaľ odleteli najmenej dve medzinárodné linky, a to do Turecka a Ománu.
