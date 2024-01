Letisko v Tokiu sa vrátilo po zrážke lietadiel do normálnej prevádzky

Tokio 8. januára (TASR) - Letová prevádzka na Medzinárodnom letisku Haneda v japonskom Tokiu sa vrátila v pondelok do normálu. Stalo sa tak šesť dní po zrážke dopravného lietadla s lietadlom japonskej pobrežnej stráže, pri ktorej zomreli piati ľudia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Po nehode, ku ktorej prišlo v utorok 2. januára, sa podarilo z dopravného lietadla evakuovať všetkých 379 pasažierov a posádku. Pri zrážke však zahynuli piati zo šiestich ľudí na palube lietadla pobrežnej stráže.



Pristávacia a vzletová dráha na letisku Haneda, na ktorej k nehode prišlo, bola od zrážky lietadiel zatvorená. Ide o jednu zo štyroch pristávacích dráh na tomto letisku, ktoré je jedným z najrušnejších na svete, a jej uzatvorenie vyústilo do stoviek zrušených zväčša domácich letov.



"Pristávacia a vzletová dráha C je oddnes (od pondelka) opäť v prevádzke," uviedla pre AFP hovorkyňa tokijského letiska. Pracovníci letiska odstránili z pristávacie dráhy C obhorené pozostatky zrazených lietadiel.



Nehodu v súčasností vyšetrujú japonské úrady v spolupráci s úradmi z Francúzska, Británie a Kanady.



Prepis komunikácie, ktorú minulý týždeň zverejnilo japonské ministerstvo dopravy, naznačuje, že lietadlo pobrežnej stráže dostalo inštrukcie, aby zastavilo pred pristávacou a vzletovou dráhou zatiaľ čo dopravné lietadlo aerolínii Japan Airlines (JAL) dostalo povolenie na pristátie.



Pilot lietadla pobrežnej stráže, ktorý ako jediný nehodu prežil, však verí, že mal povolenie na to, aby na dráhu vyšiel. S lietadlom na nej stál asi 40 sekúnd pred tým, ako prišlo k nehode, vyplýva zo správ médií.