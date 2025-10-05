< sekcia Zahraničie
Letisko vo Vilniuse obnovilo prevádzku po uzávere kvôli balónom
Incident vo Vilniuse sa odohral krátko po tom, čo letisko v Mníchove muselo tento týždeň dvakrát prerušiť svoju prevádzku pre výskyt dronov.
Autor TASR
Vilnius 5. októbra (TASR) - Letisko v litovskej metropole Vilnius v nedeľu obnovilo prevádzku, ktorú v sobotu večer na niekoľko hodín prerušilo pre podozrenie na prítomnosť balónov vo vzdušnom priestore. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Letisko vo Vilniuse oznámilo, že v sobotu o 22:16 h miestneho času (21:16 h SELČ) dostalo oficiálne informáciu o „dočasnom pozastavení leteckej prevádzky“.
„Podľa našich informácií bolo rozhodnutie prijaté z dôvodu možného výskytu série balónov smerujúcich k letisku Vilnius,“ uviedlo letisko na sociálnej sieti Facebook. Odkiaľ sa balóny vzali, sa v správe nešpecifikovalo.
Vzdušný priestor nad Vilniusom bol opätovne otvorený v nedeľu o 04:50 h miestneho času (03:50 h SELČ).
Uzávierka letiska sa dotkla najmenej desiatich letov. Niekoľko lietadiel – vrátane spojov z Londýna, Frankfurtu a Viedne – bolo presmerovaných do lotyšskej metropoly Riga. Let z Kodane sa musel vrátiť späť do Dánska a plánovaný odlet do Helsínk bol zrušený, informovalo letisko vo Vilniuse. „Aj ďalšie odlety môžu byť oneskorené alebo zrušené,“ upozornil prevádzkovateľ letiska.
Incident vo Vilniuse sa odohral krátko po tom, čo letisko v Mníchove muselo tento týždeň dvakrát prerušiť svoju prevádzku pre výskyt dronov. Prevádzka tam bola obnovená v sobotu po obmedzeniach, ktoré zasiahli viac než 6500 cestujúcich.
