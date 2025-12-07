< sekcia Zahraničie
Letisko vo Vilniuse opäť uzavreli, príčinou boli podozrivé balóny
Pri predchádzajúcich incidentoch bolo v litovskom vzdušnom priestore pozorovaných najmenej 60 balónov, z ktorých 40 zasiahlo aj oblasti dôležité pre bezpečnosť letectva.
Autor TASR
Vilnius 7. decembra (TASR) - Litva v sobotu opäť musela uzavrieť letisko vo Vilniuse, nad ktorým sa objavili podozrivé balóny. Vládne Národné centrum krízového riadenia uviedlo, že letecká prevádzka bola obnovená v sobotu o 18:31 h SEČ, informovala televízia Sky News, píše TASR.
Letisko vo Vilniuse sa nachádza 30 kilometrov od hraníc s Bieloruskom a od začiatku októbra bolo z dôvodu podobných incidentov zatvorené už viac ako desaťkrát. Tisíce cestujúcich uviazli na letisku aj začiatkom tohto týždňa po tom, čo bolo zatvorené po pozorovaní niekoľkých balónov.
Litva považuje tieto incidenty za súčasť koordinovanej kampane pašerákov cigariet a „hybridného útoku“ Bieloruska, ktoré je spojencom Ruska.
Pri predchádzajúcich incidentoch bolo v litovskom vzdušnom priestore pozorovaných najmenej 60 balónov, z ktorých 40 zasiahlo aj oblasti dôležité pre bezpečnosť letectva. „Ide o cynický hybridný útok proti našej ekonomike, bezpečnosti letectva a celej krajine,“ uviedol vtedy štátny tajomník litovského ministerstva zahraničných vecí Taurimas Valys.
V októbri litovské Národné centrum pre krízové riadenie (NCMC) uviedlo, že výstavba fyzickej bariéry pozdĺž bieloruských hraníc sťažila používanie tradičných pašeráckych trás, čo však zasa viedlo k používaniu balónov a dronov.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, pred časom uviedol, že Bielorusko sa ospravedlní, ak sa preukáže účasť jeho krajiny na incidentoch v Litve.
V posledných týždňoch zaznamenali prípady narušenia svojho vzdušného priestoru aj Poľsko, Estónsko či Rumunsko, ktoré Rusko obvinili z „hybridnej vojny“. Rusko tieto tvrdenia dôrazne odmietlo. Vladimir Putin tento týždeň vyvolal obavy, keď uviedol, že Rusko je „pripravené na vojnu“ s Európou.
Letisko vo Vilniuse sa nachádza 30 kilometrov od hraníc s Bieloruskom a od začiatku októbra bolo z dôvodu podobných incidentov zatvorené už viac ako desaťkrát. Tisíce cestujúcich uviazli na letisku aj začiatkom tohto týždňa po tom, čo bolo zatvorené po pozorovaní niekoľkých balónov.
Litva považuje tieto incidenty za súčasť koordinovanej kampane pašerákov cigariet a „hybridného útoku“ Bieloruska, ktoré je spojencom Ruska.
Pri predchádzajúcich incidentoch bolo v litovskom vzdušnom priestore pozorovaných najmenej 60 balónov, z ktorých 40 zasiahlo aj oblasti dôležité pre bezpečnosť letectva. „Ide o cynický hybridný útok proti našej ekonomike, bezpečnosti letectva a celej krajine,“ uviedol vtedy štátny tajomník litovského ministerstva zahraničných vecí Taurimas Valys.
V októbri litovské Národné centrum pre krízové riadenie (NCMC) uviedlo, že výstavba fyzickej bariéry pozdĺž bieloruských hraníc sťažila používanie tradičných pašeráckych trás, čo však zasa viedlo k používaniu balónov a dronov.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, pred časom uviedol, že Bielorusko sa ospravedlní, ak sa preukáže účasť jeho krajiny na incidentoch v Litve.
V posledných týždňoch zaznamenali prípady narušenia svojho vzdušného priestoru aj Poľsko, Estónsko či Rumunsko, ktoré Rusko obvinili z „hybridnej vojny“. Rusko tieto tvrdenia dôrazne odmietlo. Vladimir Putin tento týždeň vyvolal obavy, keď uviedol, že Rusko je „pripravené na vojnu“ s Európou.