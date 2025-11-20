< sekcia Zahraničie
Letisko vo Vilniuse opäť uzavreli pre pašerácke balóny
V reakcii na tieto incidenty litovská vláda koncom októbra uzatvorila hraničné priechody s Bieloruskom. Opätovne ich otvorila iba vo štvrtok ráno.
Autor TASR
Vilnius 20. novembra (TASR) - Letisko v litovskom Vilniuse vo štvrtok pozastavilo prevádzku po tom, čo sa na radare opäť objavili balóny používané pašerákmi. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na litovské Národné centrum krízového riadenia. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré narúšajú jej vzdušný priestor, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označila za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že zámerne nezasahuje proti pašerákom.
V reakcii na tieto incidenty litovská vláda koncom októbra uzatvorila hraničné priechody s Bieloruskom. Opätovne ich otvorila iba vo štvrtok ráno.
Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť hybridnej vojny proti Minsku. Zároveň však pred vyše týždňom poveril svojho ministra zahraničných vecí Maxima Ryžankova, aby viedol rokovania s Litvou o situácii na spoločných hraniciach.
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré narúšajú jej vzdušný priestor, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označila za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že zámerne nezasahuje proti pašerákom.
V reakcii na tieto incidenty litovská vláda koncom októbra uzatvorila hraničné priechody s Bieloruskom. Opätovne ich otvorila iba vo štvrtok ráno.
Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť hybridnej vojny proti Minsku. Zároveň však pred vyše týždňom poveril svojho ministra zahraničných vecí Maxima Ryžankova, aby viedol rokovania s Litvou o situácii na spoločných hraniciach.