Letisko vo Vilniuse pre pašerácke balóny dočasne zastavilo prevádzku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Vilnius 13. mája (TASR) - Medzinárodné letisko v litovskej metropole Vilnius v stredu oznámilo, že v noci nakrátko pozastavilo prevádzku po tom, čo sa na oblohe objavili balóny. Predpokladá sa, že ich do vzdušného priestoru krajiny privial vietor z Bieloruska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Medzinárodné letisko vo Vilniuse na sociálnej sieti Facebook uviedlo, že na hodinu uzavrelo svoj vzdušný priestor. Ide o najnovší incident od októbra minulého roka, kedy do krajiny prileteli desiatky pašeráckych balónov.

Litva uvádza, že pašeráci používajú balóny na nelegálnu prepravu cigariet a zároveň obvinila bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimíra Putina, že proti pašerákom nezakročil.

Vilnius považuje zvýšený počet balónov za „hybridný útok“ z Bieloruska, ktorého cieľom je vyvolať chaos. Vláda v reakcii na to dočasne uzavrela hranice s Minskom a od decembra platí núdzový stav, ktorý umožňuje orgánom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenia vzdušného priestoru. Zároveň sa sprísňovali trestné sadzby pre pašerákov a možnosť zadržiavať podozrivých pri „hybridných útokoch“.
