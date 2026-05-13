Letisko vo Vilniuse pre pašerácke balóny dočasne zastavilo prevádzku
Medzinárodné letisko vo Vilniuse na sociálnej sieti Facebook uviedlo, že na hodinu uzavrelo svoj vzdušný priestor.
Autor TASR
Vilnius 13. mája (TASR) - Medzinárodné letisko v litovskej metropole Vilnius v stredu oznámilo, že v noci nakrátko pozastavilo prevádzku po tom, čo sa na oblohe objavili balóny. Predpokladá sa, že ich do vzdušného priestoru krajiny privial vietor z Bieloruska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Medzinárodné letisko vo Vilniuse na sociálnej sieti Facebook uviedlo, že na hodinu uzavrelo svoj vzdušný priestor. Ide o najnovší incident od októbra minulého roka, kedy do krajiny prileteli desiatky pašeráckych balónov.
Litva uvádza, že pašeráci používajú balóny na nelegálnu prepravu cigariet a zároveň obvinila bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimíra Putina, že proti pašerákom nezakročil.
Vilnius považuje zvýšený počet balónov za „hybridný útok“ z Bieloruska, ktorého cieľom je vyvolať chaos. Vláda v reakcii na to dočasne uzavrela hranice s Minskom a od decembra platí núdzový stav, ktorý umožňuje orgánom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenia vzdušného priestoru. Zároveň sa sprísňovali trestné sadzby pre pašerákov a možnosť zadržiavať podozrivých pri „hybridných útokoch“.
