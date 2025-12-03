< sekcia Zahraničie
Letisko vo Vilniuse znovu uzavreli kvôli balónom
Letisko vo Vilniuse sa nachádza asi 30 kilometrov od Bieloruska, pripomína Reuters.
Autor TASR
Vilnius 3. decembra (TASR) - Medzinárodné letisko v litovskej metropole Vilnius v stredu opätovne pozastavilo svoju prevádzku pre podozrenie, že vzdušný priestor krajiny narušili balóny. Agentúra Reuters uvádza, že letisko podobné incidenty postihli od októbra už viac ako desaťkrát, píše TASR.
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.
V reakcii na tieto incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Koncom novembra ich však opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.
Letisko vo Vilniuse sa nachádza asi 30 kilometrov od Bieloruska, pripomína Reuters.
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.
V reakcii na tieto incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Koncom novembra ich však opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.
Letisko vo Vilniuse sa nachádza asi 30 kilometrov od Bieloruska, pripomína Reuters.