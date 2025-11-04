Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

Letisko vo Washingtone pre bombovú hrozbu nakrátko prerušilo prevádzku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na záberoch z miesta bolo vidieť, ako sa lietadlo po dráhe presúva v sprievode niekoľkých policajných áut.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 4. novembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v utorok pre bombovú hrozbu nakrátko obmedzil prevádzku na washingtonskom letisku Ronalda Reagana. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.

Minister dopravy Sean Duffy prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že bombu nahlásili na lete United Airlines z Houstonu. „Lietadlo bezpečne pristálo na letisku DCA (označenie letiska Ronalda Reagana, pozn. TASR), cestujúci boli evakuovaní a úrady vykonali kompletnú prehliadku lietadla,“ napísal minister.

Letisko krátko na to obnovilo prevádzku v bežnom režime. Na záberoch z miesta bolo vidieť, ako sa lietadlo po dráhe presúva v sprievode niekoľkých policajných áut.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry