Letiskových záchranárov v Budapešti zalarmovali naraz k dvom letom
V lietadle z Paríža dostal cestujúci epileptický záchvat a na palube letu z tureckej Antalye do nemeckého Stuttgartu, ktorý núdzovo pristál v Budapešti, viackrát oživovali skolabovaného pasažiera.
Autor TASR
Budapešť 13. novembra (TASR) - Zdravotná služba budapeštianskeho Medzinárodného letiska Ferenca Liszta musela v stredu zasahovať v prípade dvoch letov, na palube ktorých bol pasažier s vážnym zdravotným problémom, pričom jeden z nich bol v ohrození života. Situáciu komplikovala skutočnosť, že lietadlá pristáli v krátkom čase po sebe, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu.
V lietadle z Paríža dostal cestujúci epileptický záchvat a na palube druhého letu z tureckej Antalye do nemeckého Stuttgartu, ktorý núdzovo pristál v Budapešti, viackrát oživovali skolabovaného pasažiera.
Medzi pristátím týchto lietadiel uplynulo necelých desať minút. Zdravotná služba zmobilizovala všetky svoje zdroje a súčasne poskytla zdravotnú starostlivosť obom pacientom.
Podľa servera metropol.hu spoločnosť Budapest Airport (BA) oznámila, že pokračujúca resuscitácia muža na zemi bola napokon úspešná. „Postihnutému pasažierovi bola na letisku poskytnutá lekárska starostlivosť a bol prevezený do nemocnice. Lietadlo následne pokračovalo v ceste,“ dodal BA.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
