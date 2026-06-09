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Letka z Francúzska preletela nad Sochou slobody
Vzdala hold spojenectvu s USA.
Autor TASR
New York 9. júna (TASR) - Francúzska akrobatická letka Patrouille de France v utorok preletela nad Sochou slobody v New Yorku. Stalo sa tak v rámci osláv blížiaceho sa 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov.
Ako informovala agentúra AFP, osem lietadiel Alpha Jet preletelo nad ikonickou Sochou slobody, ktorú Francúzsko darovalo Spojeným štátom a ktorá bola slávnostne odhalená v roku 1886. Letka zanechala na oblohe nad Manhattanom dymové pruhy vo farbách francúzskej trikolóry.
Misia s názvom Liberté 250 má pripomenúť podporu, ktorú Francúzsko poskytlo americkým povstalcom počas vojny za nezávislosť proti Britskému impériu. Práve vďaka tomu je Paríž považovaný za najstaršieho zahraničného spojenca Washingtonu.
Do konca turné letky Patrouille de France, ktoré potrvá do 5. júla, sú naplánované aj ďalšie prelety nad štátmi Maryland a Virgínia, nad Washingtonom a opäť nad New Yorkom počas záverečných osláv 4. júla, keď si USA pripomínajú výročie prijatia Deklarácie nezávislosti.
Ako informovala agentúra AFP, osem lietadiel Alpha Jet preletelo nad ikonickou Sochou slobody, ktorú Francúzsko darovalo Spojeným štátom a ktorá bola slávnostne odhalená v roku 1886. Letka zanechala na oblohe nad Manhattanom dymové pruhy vo farbách francúzskej trikolóry.
Misia s názvom Liberté 250 má pripomenúť podporu, ktorú Francúzsko poskytlo americkým povstalcom počas vojny za nezávislosť proti Britskému impériu. Práve vďaka tomu je Paríž považovaný za najstaršieho zahraničného spojenca Washingtonu.
Do konca turné letky Patrouille de France, ktoré potrvá do 5. júla, sú naplánované aj ďalšie prelety nad štátmi Maryland a Virgínia, nad Washingtonom a opäť nad New Yorkom počas záverečných osláv 4. júla, keď si USA pripomínajú výročie prijatia Deklarácie nezávislosti.