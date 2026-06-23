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Letné gala uzavrie 106. divadelnú sezónu SND
Z premiér v baletnom súbore môže malých i veľkých návštevníkov Letného gala osloviť dueto z rozprávky Peter Pan, ktoré zatancujú Caterina Marchetti a Wisse Scheele.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uzavrie v sobotu 27. júna aktuálnu divadelnú sezónu Letným gala Na krásnom modrom Dunaji. Open-air koncert sa uskutoční na Námestí M. R. Štefánika pred novou budovou národného divadla. Prvá scéna ukončí 106. divadelnú sezónu a privíta leto opernými a operetnými melódiami, známymi orchestrálnymi skladbami aj baletnými ukážkami v podaní sólistov a orchestra Opery SND. Vstup je voľný. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
„Vybrali sme melódie a baletné čísla, ktoré dôverne poznáte a ktoré vždy potešia. Súčasťou programu je aj ukážka z prvej pripravovanej veľkej premiéry novej sezóny, ktorou bude opereta Čardášová princezná,“ hovorí generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková k slávnostnému podujatiu, ktorým sa chce prvá scéna poďakovať svojim divákom aj umelcom za inšpiratívne večery na predstaveniach počas celej 106. divadelnej sezóny.
Open-air koncert otvoria o 19.00 h tóny z opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta a po romantickej árii Mařenky v podaní Evy Hornyákovej rozveselí návštevníkov známe vtipné dueto Kecala a Jeníka v podaní Jozefa Benciho a Tomáša Juhása. „Veľký záujem vzbudila v aktuálnej sezóne premiéra Čajkovského opery Eugen Onegin. V ukážkach z nej sa k už spomenutým sólistom pridajú aj Terézia Kružliaková a Daniel Čapkovič,“ dodala Pažítková.
Z premiér v baletnom súbore môže malých i veľkých návštevníkov Letného gala osloviť dueto z rozprávky Peter Pan, ktoré zatancujú Caterina Marchetti a Wisse Scheele. Nebude chýbať Labutie jazero, v programe figuruje adagio z druhého dejstva v podaní Olgy Chelpanovej a Andreu Schifana.
„Program reflektuje tento rok aj vo svojom názve neďalekú prítomnosť nášho veľtoku, a tak sériu chytľavých operetných melódií odštartuje noblesný valčík Johanna Straussa ml. Na krásnom modrom Dunaji,“ vysvetľuje Pažítková k open-air koncertu, ktorý ponúkne ukážky z už spomínanej operety Emmericha Kálmána Čardášová princezná, Johanna Straussa ml. Netopier a zo Zeme úsmevov a Veselej vdovy Franza Lehára. Orchester Opery SND budú dirigovať Tomáš Brauner a Marián Lejava.
Vstup na Letné gala pod holým nebom je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do novej budovy SND. Ako ďalej avizuje jeho tlačová tajomníčka, v sobotu má Činohra SND na programe predstavenia, ktoré len nedávno odpremiérovala. Činoherný súbor odohrá Brechtovu hru Život Galileiho, ktorá patrí k najvýznamnejším dielam svetovej dramatiky, a hru súčasnej írskej dramatičky Mariny Carr Pri močiari mačiek, ktorá je „prepisom“ antického príbehu Medey do prostredia súčasného írskeho vidieka.
„Vybrali sme melódie a baletné čísla, ktoré dôverne poznáte a ktoré vždy potešia. Súčasťou programu je aj ukážka z prvej pripravovanej veľkej premiéry novej sezóny, ktorou bude opereta Čardášová princezná,“ hovorí generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková k slávnostnému podujatiu, ktorým sa chce prvá scéna poďakovať svojim divákom aj umelcom za inšpiratívne večery na predstaveniach počas celej 106. divadelnej sezóny.
Open-air koncert otvoria o 19.00 h tóny z opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta a po romantickej árii Mařenky v podaní Evy Hornyákovej rozveselí návštevníkov známe vtipné dueto Kecala a Jeníka v podaní Jozefa Benciho a Tomáša Juhása. „Veľký záujem vzbudila v aktuálnej sezóne premiéra Čajkovského opery Eugen Onegin. V ukážkach z nej sa k už spomenutým sólistom pridajú aj Terézia Kružliaková a Daniel Čapkovič,“ dodala Pažítková.
Z premiér v baletnom súbore môže malých i veľkých návštevníkov Letného gala osloviť dueto z rozprávky Peter Pan, ktoré zatancujú Caterina Marchetti a Wisse Scheele. Nebude chýbať Labutie jazero, v programe figuruje adagio z druhého dejstva v podaní Olgy Chelpanovej a Andreu Schifana.
„Program reflektuje tento rok aj vo svojom názve neďalekú prítomnosť nášho veľtoku, a tak sériu chytľavých operetných melódií odštartuje noblesný valčík Johanna Straussa ml. Na krásnom modrom Dunaji,“ vysvetľuje Pažítková k open-air koncertu, ktorý ponúkne ukážky z už spomínanej operety Emmericha Kálmána Čardášová princezná, Johanna Straussa ml. Netopier a zo Zeme úsmevov a Veselej vdovy Franza Lehára. Orchester Opery SND budú dirigovať Tomáš Brauner a Marián Lejava.
Vstup na Letné gala pod holým nebom je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do novej budovy SND. Ako ďalej avizuje jeho tlačová tajomníčka, v sobotu má Činohra SND na programe predstavenia, ktoré len nedávno odpremiérovala. Činoherný súbor odohrá Brechtovu hru Život Galileiho, ktorá patrí k najvýznamnejším dielam svetovej dramatiky, a hru súčasnej írskej dramatičky Mariny Carr Pri močiari mačiek, ktorá je „prepisom“ antického príbehu Medey do prostredia súčasného írskeho vidieka.