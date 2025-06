Letné horúčavy zvyšujú riziko úmrtí detí a zvierat v autách

Fort Lauderdale 28. júna (TASR) — Rekordná vlna horúčav na východnom pobreží Spojených štátov upozornila na riziká pre deti a domáce zvieratá, ktoré rodičia nechávajú vo vozidle. Tento rok už takto zomrelo v USA deväť detí, z nich päť v júni. Uviedla to americká mimovládna organizácia Kids and Car Safety (KCS), ktorá zhromažďuje údaje o úmrtiach v rozpálených autách. TASR o tom píše podľa správy AP.



Minulý rok zomrelo v Spojených štátoch 39 detí, ktoré rodičia a opatrovníci ponechali v rozpálených autách. Aby dieťaťu ponechanému vo vozidle ublížilo teplo vo vnúti, vonkajšia teplota nemusí byť veľmi vysoká, povedala riaditeľka organizácie Safe Kids v okrese Palm Beach na Floride Kathy Wallová.



„Interiér vozidla sa môže zahriať na 20 stupňov za púhych 20 minút,“ povedala Wall. „Takže ak je vonku 27 stupňov Celzia, čo je v južnej Floride chladný deň, v aute môže byť do 10 minút viac ako 38 stupňov Celzia,“ vysvetlila.



O približne 80 percent teplota v aute stúpne počas prvej polhodiny po zanechaní dieťaťa vo vnútri. Maximálne teploty vtedy môžu prekročiť 65 stupňov Celzia. Vyplýva to z údajov, ktoré zhromaždil meteorológ Jan Null na Štátnej univerzite v San Jose.



„Deti sa potia oveľa menej ako dospelí a ich vnútorná teplota sa môže zvýšiť tri až päťkrát rýchlejšie ako u dospelých. Preto je dôležité zabezpečiť, aby vaše dieťa nezostalo vo vozidle, najmä počas týchto rastúcich teplôt,“ povedala Karen Derogatisová z hasičského záchranného zboru okresu Palm Beach.



Úmrtia spôsobené prehriatymi autami sa môžu stať kedykoľvek počas roka. Od roku 1998 sa to stalo v Spojených štátoch v každom štáte okrem Aljašky, uviedla Národná bezpečnostná rada. V roku 2018 aj 2019 zomrelo v autách na prehriatie rekordných 53 detí.



Podľa Waallovej môže poslúžiť pripomienka z anglickej skratky ACT (konaj), že dieťa je na zadnom sedadle. A (avoid) - vyhýbaj sa ponechávaniu dieťaťa bez dozoru vo vozidle. C (create) - vytvor si pripomienku, napríklad si nechaj osobnú vec, ktorú potrebuješ na zadnom sedadle, aby si pred zamknutím vozidla musel otvoriť aj zadné dvere. T (take action) - okamžite konaj.